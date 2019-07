Pochi minuti fa, su Instagram è stata caricata una piccola anticipazione delle interviste esclusive che due ex coppie di Uomini e donne hanno rilasciato a Witty Tv per spiegare i motivi della rottura. Giulia Cavaglià, ad esempio, ha confermato che c'è il presunto tradimento di Manuel Galiano a Ibiza dietro alla sua decisione di interrompere il loro rapporto. Angela Nasti, invece, ha ammesso che per lei la relazione con Alessio Campoli non è mai iniziata.

Giulia e Manuel si confessano dopo il mediatico addio

C'è grande attesa da parte dei fan di Uomini e Donne nel vedere le interviste esclusive che hanno rilasciato a Witty Tv i quattro protagonisti del Trono Classico che un mese fa si sono lasciati a poco tempo dalla scelta. Sulla pagina Instagram della trasmissione, infatti, pochi minuti fa è stato pubblicato un breve filmato che riassume le dichiarazioni salienti fatte da Giulia Cavaglià, Manuel Galiano, Angela Nasti e Alessio Campoli.

La torinese, ad esempio, ha confermato che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è il Gossip circolato a giugno su un presunto tradimento del suo ormai ex fidanzato.

"Io se vengo tradita lascio. Sai com'è, cornuta e contenta non ci sto", dice la tronista davanti alle telecamere del programma al quale ha partecipato nella scorsa stagione prima nel ruolo di spasimante di Lorenzo Riccardi (che alla fine ha scelto Claudia Dionigi) e poi in quello di colei che cercava l'amore.

Manuel, invece, in questo filmato che sta facendo il giro della rete afferma: "Io sono buono e caro, ma non stupido".

Insomma, i due giovani continuano a restare nelle loro posizioni: la Cavaglià crede fermamente di essere stata tradita durante il viaggio a Ibiza che Galiano ha fatto con gli amici, lui si difende dicendo che non è vero e che è stato trattato male senza motivo.

Le prime parole di Angela sulla rottura con Alessio

L'altra ex tronista di Uomini e Donne che è stata intervistata da Raffaella Mennoia sui motivi che l'hanno spinta a lasciare il fidanzato 13 giorni dopo averlo scelto in Tv, è Angela Nasti. Nel video che è appena stato postato dalla pagina Instagram di Witty Tv, si sente la napoletana dire con tono deciso: "Io non mi sento nemmeno di dire che è finita perché per me non è mai iniziata".

Alessio Campoli, dal canto suo, davanti alle telecamere ha confessato: "Io non voglio prendere in giro nessuno, né tanto meno essere preso in giro io".

Anche in questo caso, i due ex sembrano restare della loro idea iniziale: la storia tra loro non è mai veramente decollata e lei oggi ha ritrovato il sorriso accanto al calciatore Kevin Bonifazi.

Le interviste integrali a Giulia, Manuel, Alessio e Angela saranno visibili da domani, venerdì 26 luglio, su Witty Tv.