Angela Nasti continua ad essere indiscussa protagonista del Gossip di Uomini e donne anche dopo avere chiarito le dinamiche che l'hanno portata alla rottura con Alessio Campoli, arrivata a pochi giorni dalla scelta. Il motivo? Non le sue dichiarazioni, secondo le quali la storia con l'ex corteggiatore non è mai iniziata davvero una storia, ma un rumorino molesto che ha subito cominciato a rimbalzare tra siti web e social network.

In molti, infatti, hanno sentito un rutto che sarebbe uscito dalla bocca dell'ex tronista durante l'intervista a Raffaella Mennoia, pubblicata su Witty Tv qualche giorno fa. Tra una parola e l'altra, la Nasti avrebbe dunque commesso il piccolo errore, trasformatosi poi in meme o in video ironico sul web. E proprio questa improvvisa notizia, ha reso necessario l'intervento dell'influencer napoletana che ha prontamente smentito.

Arriva la smentita di Angela Nasti

L'intervista di Angela Nasti ha confermato ciò che lei aveva già anticipato sul web qualche settimana ovvero che la sua storia con Alessio Campoli non è mai decollata dopo la scelta a Uomini e donne. Se le sue parole non hanno fatto scalpore, maggiore discussione ha scatenato quel misterioso rumorino uscito dalla sua bocca durante il colloquio con Raffaella Mennoia.

Secondo alcuni fan si sarebbe trattato proprio di un rutto e tale certezza ha cominciato a rimbalzare ben presto in rete attraverso numerosi video ironici, meme e canzoni create ad hoc. Tale inaspettata novità è stata commentata dall'ex tronista che ha deciso di smentire categoricamente. Affidandosi ad una Instagram Story, infatti, la Nasti ha così precisato: "Non sapete più cosa inventarvi, ora secondo voi ho ruttato in un’intervista?

Ma che state a dì, ma che dite?" Le sue parole, però, non sembrerebbero avere convinto fino in fondo il pubblico di Uomini e donne, che continua a ironizzare sul divertente siparietto.

La conferma dell'amore per Kevin Bonifazi

Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni di Angela Nasti nell'intervista rilasciata su Witty Tv, l'ex tronista non ha addossato alcuna colpa ad Alessio Campoli a differenza di quanto accaduto tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano.

L'influencer napoletana ha precisato di avere capito subito che non era scattata la scintilla e, dopo il viaggio ad Ibiza, lei e Alessio si sono confrontati e hanno deciso di chiudere la frequentazione (durata alcuni giorni). Solo in seguito, Angela ha conosciuto Kevin Bonifazi, il calciatore della Nazionale Under 21 con il quale oggi fa coppia fissa. La Nasti ha quindi ammesso di essere felicemente fidanzata con lui, arrivando persino a parlare di 'amore folle'.