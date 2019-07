Nuovo appuntamento con le trame della prossima settimana di Un posto al sole, la longeva soap opera di Rai 3 che quest'anno non andrà in pausa durante tutto il periodo della stagione estiva. Gli episodi inediti continueranno ad andare in onda come sempre nel solito orario compreso tra le 20.45 e le 21.15 circa, per la gioia di tutti i fan. Tanti i colpi di scena che vedremo nel corso di questi nuovi episodi, durante i quali si terrà il tanto atteso processo a Manlio.

Un posto al sole, gli spoiler delle prossime puntate fino al 2 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prossima settimana di Un posto al sole dal 29 luglio in poi rivelano che il tanto atteso giorno è finalmente arrivato.

Niko e Ugo hanno seguito Adele, vittima degli abusi da parte di suo marito Manlio, sono fiduciosi nella vittoria e sperano che all'uomo venga inflitta la giusta pena. I due avvocati della donna, infatti, sono riusciti a mettere insieme un numero consistente di prove che possono portare alla condanna dell'uomo, ma sarà fondamentale la testimonianza della moglie, dato che la donna non lo aveva mai denunciato prima.

Susanna, figlia della coppia, deciderà di unirsi alla difesa anche se Niko la avvertirà del fatto che per lei non sarà affatto facile rimanere impassibile di fronte al racconto che farà sua mamma in aula. Tutto, quindi, sembra procedere per il verso giusto fin quando non arriverà il momento della testimonianza di Adele.

Gli spoiler della soap opera di Rai 3 rivelano che qualcosa di inaspettato accadrà nel momento in cui Adele metterà piede nell'aula di Tribunale, dato che la donna con la sua testimonianza spiazzerà tutti e soprattutto rischierà di compromettere tutto il lavoro che in questi mesi è stato fatto dai suoi legali. Come andrà a finire questo processo?

Vittorio sopraffatto dai sensi di colpa verso Alex

Le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Alex verrà letteralmente travolta dalla decisione che è stata presa da sua mamma, di far trasferire la piccola Mia alla Terrazza, in modo tale da poterla far stare con la sorella maggiore. Una decisione che a quanto pare non la rende felice al massimo.

Occhi puntati anche su Patrizio, il quale per la prima volta si troverà a dover fare i conti con il perfido Roberto Ferri mentre Otello continua ad essere molto combattuto tra l'amore e il sentimento che prova nei confronti di Teresa e la possibilità di intraprendere una nuova avventura.

In questi nuovi episodi di Un posto al sole, inoltre, vedremo che Marina sembra essere disposta e decisa a voler dimostrare l'innocenza di suo padre. Vittorio, invece, è sempre più roso dai sensi di colpa verso Alex.