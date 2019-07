Antonella Clerici è la grande assente della prossima stagione televisiva di Rai 1 in quanto non le sono stati affidati dei programmi nell'azienda di stato. Tuttavia, però, potrebbero esserci dei colpi di scena e si sta parlando della possibilità di vederla al timone di uno storico programma come 'Miss Italia', che è una manifestazione trasmessa nel mese di settembre. Ci sono dei dubbi da risolvere e non si sa se in quest'annata Miss Italia venga mandata in onda su Rai 1, oppure su La7.

Tuttavia, i giornali spiegano che diventa sempre più probabile la possibilità di un ritorno del concorso di bellezza su Rai 1 dopo i cambiamenti avvenuti nelle precedenti stagioni. Sono passati sei anni dall'ultima messa in onda del programma per via della decisione presa da alcune figure importanti della Rai (Anna Maria Tarantola, Luigi Gubitosi e Giancarlo Leone) di stoppare il concorso di bellezza.

La decisione di riportare in Rai la kermesse dopo sei anni

Quest'anno l'editore di La7, Urbano Cairo avrebbe deciso di escludere Miss Italia e questo retroscena avvalora la possibilità del ritorno su Rai 1, con la conduzione di Antonella Clerici. Questa indiscrezione è stata resa nota dal giornale 'Tvblog', dove si danno delle spiegazioni precise in merito al via libera dato dall'amministratore delegato Fabrizio Salini: quest'ultimo avrebbe espresso la preferenza nei confronti di Antonella Clerici per condurre il concorso di bellezza Miss Italia.

L'esclusione dai palinsesti della prossima stagione della Rai

L'ex presentatrice de 'La prova del cuoco' è stata esclusa dagli ultimi palinsesti della Rai ma è stata una delle protagoniste di questa stagione conducendo 'Portobello' e 'Sanremo Young'. La conduttrice non ha potuto fare a meno di sottolineare il dispiacere per questa decisione della Rai e si parla della possibilità di un suo trasferimento in Mediaset.

La Clerici rimane tra le favorite per la conduzione di Miss Italia, ma ''Tvblog'' ha precisato che ci sono dei nodi da sciogliere riguardo a questa scelta.

Ore decisive per la scelta finale

Questa settimana potrebbe essere decisiva in quanto è previsto l'incontro tra Lucio Presta, manager di Antonella Clerici, e l'amministratore Fabrizio Salini. Un'altra novità della prossima edizione di Miss Italia consiste nel fatto che ci sarà una sola puntata del programma, che dovrebbe essere trasmessa in prima serata il 6 settembre.

Tuttavia, sembra si è giunti ad un accordo ma manca ancora l'ufficialità, anche se la kermesse salvo colpi di scena dovrebbe tornare su Rai 1 solamente per questa stagione, giusto per celebrare gli ottant'anni del concorso.