Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che da oltre 7 anni è in onda sui teleschermi italiani. Nelle nuove puntate, trasmesse nelle prossime settimana su Canale 5, Alvaro Fernandez raggiungerà il suo scopo. Infatti riuscirà ad ottenere il patrimonio di Elsa Laguna dopo averla sedotta grazie all'aiuto di Antolina.

Il Segreto: Antolina ricatta il dottore

Le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate che i telespettatori assisteranno a breve su Canale 5 si soffermano sulle macchinazioni di Alvaro ai danni della fidanzata Elsa.

Tutto inizierà precisamente quando Antolina (Maria Lima) scoprirà che il dottore è un cacciatore di dote, tanto da ricattarlo per i suoi loschi scopi. La Ramos, infatti, esigerà che seduca la Laguna fino a costringerla a sposarla per poi allontanarsi insieme da Puente Viejo. All'inizio, Fernandez si mostrerà convinto dai propositi della moglie di Isaac (Ibrahim Al Shami), se poi non dichiarasse di essersi davvero innamorato della figlia di Amancio.

Alvaro, infatti, firmerà la compravendita di un terreno su cui costruire un'abitazione dopo aver ricevuto il consenso di Elsa (Alejandra Meco) a sposarlo a breve. La moglie del falegname non sarà contenta delle intenzioni del dottore, che però non si lascerà ricattare, minacciandola di rivelare a tutti che era incinta di tre mesi quando ha abortito e non di sei come aveva dichiarato al Guerrero.

Alvaro vuole depredare Elsa

Stando alle trame de Il Segreto si evince che Alvaro ormai libero dalle minacce di Antolina convincerà Elsa a vendere le terre avute in eredità dal padre per comprarne altre più redditizie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

I telespettatori scopriranno che il dottore ha intenzione di depredare la Laguna dei suoi averi se non andasse incontro ad un nuovo ostacolo. La figlia di Don Amancio (Jaime Pujol), infatti, consiglierà al a Fernandez di non correre a firmare la compravendita, se quest'ultimo non cercasse di affrettare i tempi visto che gli ricordavano i luoghi italiani in cui era cresciuto.

La Laguna affida la sua eredità a Fernandez

Il piano del dottore avrà esito positivo, in quanto la Laguna cascherà nel suo tranello, tanto da procedere all'acquisto dei territori indicati dal farabutto.

La rivale di Antolina, infatti, sarà troppo presa dai preparativi di nozze, tanto da firmare un delega in modo che il Fernandez possa disporre di tutto il suo patrimonio a piacimento. Infine l'uomo deciderà di lasciare per qualche giorno il borgo, promettendo alla fidanzata di tornare appena concluso l'affare. Ma andrà davvero così? Le prossime anticipazioni sullo sceneggiato ambientato a Puente Viejo lo sveleranno.