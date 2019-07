Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, lo sceneggiato partenopeo trasmesso da ormai moltissimi anni su Rai Tre. Nelle puntate in programma da lunedì 22 a venerdì 26 luglio, Raffale Giordano dimostrerà di essere sempre più preoccupato per suo figlio Diego, mentre Vittorio Del Bue sarà diviso tra l'amore di Anita Falco e quello di Alex Prisco.

Un posto al sole: Raffaele in ansia per Diego

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio su Rai Tre, rivelano che Raffaele cadrà nella disperazione dopo aver capito che Diego rischierà di rovinare la sua vita.

Pubblicità

Pubblicità

Vittorio, invece, sarà sempre più diviso tra Alex e Anita mentre Otello si dimostrerà insofferenze all'assenza protratta di Teresa. Un allontanamento che potrebbe presagire qualcosa di più importante di una semplice distanza geografica.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina e Arturo sempre più complici

Allo stesso tempo, Giulia farà i bagagli per recarsi a Napoli, sebbene prima voglia trascorrere un ultimo giorno insieme a Denis.

Pubblicità

Marina e suo padre Arturo, invece, appariranno molto in sintonia, se le condizioni dell'uomo non destassero la preoccupazione dei famigliari. Infine il Giordano sarà sempre più disperato per Diego, tanto da chiedere ad Ornella di fare qualcosa per aiutarlo.

Marina vuole aiutare Arturo

Stando alle trame di Un posto al sole, si evince che Marina sarà pronta a tutto pur di salvare la vita al padre, affetto da una brutta malattia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Giulia, invece, assumerà una posizione difficile dopo aver incontrato Denis mentre Serena e Filippo trascorreranno una giornata in barca per staccare la spina da tanto stress. Nel frattempo una baby-sitter si prenderà cura di Irene. Vittorio, invece, scoprirà alcune informazioni sulla famiglia di Mia e Alex, grazie ad un incontro al Vulcano. Una situazione che potrebbe metterlo in seri guai.

Mia vuole vendicarsi di Alex

Marina si prenderà a cuore del ritorno di suo padre, tanto da prendere una decisione importante.

Allo stesso temo, Irene farà perdere la pazienza a Roberto durante la permanenza in casa sua. Nel frattempo Mia cercherà di farla pagare ad Alex mentre Vittorio sembrerà crollare sotto le pressioni della madre e le tensioni con la famiglia della fidanzata. Il Del Bue, infatti, sarà sempre più immischiato in un tunnel senza via d'uscita. Dall'altro canto, la Giordano deciderà di avere un confronto con il padre dopo aver parlato con l'avvocato Leone.

Pubblicità

Infine Serena deciderà di dire la verità a Filippo. La donna, infatti, non se la sentirà di avere un secondo bambino dal Ferri. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni sulle vicende ambientate al Palazzo Palladini lo sveleranno.