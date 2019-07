I telespettatori italiani dello sceneggiato Una Vita hanno già avuto modo di conoscere Pena, il vero Inigo Cervera. Il nuovo arrivato darà una svolta nelle trame visto che il fratello di Flora, che gli aveva sottratto l’identità, potrà dimostrare a Leonor Hildago di non essere sposato come ha fatto credere agli abitanti quando ha messo piede ad Acacias 38. Gli spoiler degli episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana svelano che la proprietaria de La Deliciosa si metterà in una bruttissima situazione per difendere Pena. La pasticciera, dopo aver ferito un indiano intento ad uccidere il suo amico, finirà dietro le sbarre del carcere con una gravissima accusa.

Pubblicità

Pubblicità

Inigo e Flora svelano la loro vera identità, Pena in pericolo

Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset le prossime settimane Pena farà credere a Flora e Inigo di non ricordarsi di essere il vero Cervera. Il nuovo arrivato ingannerà i proprietari de La Deliciosa per non farsi rintracciare da un indiano a cui ha rubato una statuetta di una divinità Indù. I fratelli Barbosa, non appena scopriranno che il loro cameriere si è preso gioco di loro, lo smaschereranno visto che faranno sapere a tutti gli abitanti che è il vero proprietario della cioccolateria.

Pubblicità

A questo punto Pena cercherà di convincere Inigo e Flora a rimanere ad Acacias 38 minacciandoli di essere disposti a denunciarli per essersi appropriati della sua identità. I Barbosa non si lasceranno intimorire mentre Pena tenterà di metterli alle strette facendo arrivare in paese Eva e Nacho, la moglie e il presunto figlio di Inigo. Intanto il misterioso indiano metterà piede in Spagna e nel corso della notte cercherà di attentare alla vita di Pena.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Leonor ritorna con Inigo, l’arresto di Flora

Fortunatamente Pena si salverà grazie all’intervento di Flora che difenderà il suo amico colpendo il malvivente in testa con una padella fino a fagli perdere i sensi. Il vigilante Cesareo avviserà subito i soccorsi e inviterà la sorella di Inigo a mettere al corrente la giustizia di ciò che è accaduto. Pena per sdebitarsi con Flora, farà sapere a Leonor che Inigo in realtà non ha nessuna parentela con Eva e Nacho.

La figlia di Leonor, dopo aver appreso la verità, ovvero che l’uomo di cui si è innamorata non le aveva nascosto affatto di avere già una famiglia, darà un’altra possibilità a Barbosa. Purtroppo la situazione prenderà nuovamente una brutta piega perché Flora verrà arrestata con l’accusa di omicidio a seguito del decesso dell’indiano che morirà a causa delle gravissime ferite riportate dopo la sua aggressione. La pasticciera ancora una volta si vedrà costretta a proteggere Pena e farà credere alla polizia di aver sorpreso il criminale intento a rubare alcuni dolci.

Pubblicità

La versione di Flora non convincerà il fratello, Inigo, infatti inizierà a sospettare che abbia mentito.