Le avventure dello sceneggiato iberico Una Vita, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, sono sempre più travolgenti. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori italiani potranno vedere tra qualche settimana, segnalano che Blanca Dicenta e Diego Alday, nel momento in cui crederanno che nessuno potrà ostacolare il loro amore grazie al ricovero di Ursula in un sanatorio e al ritrovamento del loro bambino, faranno i conti con Samuel.

Quest’ultimo, sempre più deciso a impedire alla moglie di essere felice al fianco di suo fratello, porterà al termine ciò che la sua matrigna non è stata in grado di fare. Il minore degli Alday sequestrerà il nipote Moises, mettendo in serio pericolo la vita del bambino; il piccolo infatti si ammalerà gravemente rischiando addirittura di morire.

Blanca e Diego preparano la loro partenza, Samuel deciso a uccidere il nipote

Nelle prossime puntate italiane, finalmente Ursula avrà la punizione che merita per tutte la sofferenza che ha causato alla figlia Blanca.

Quest’ultima, dopo aver ritrovato suo figlio Moises con l’aiuto di Samuel, farà patire un vero e proprio inferno alla madre, visto che la condurrà alla pazzia totale. Successivamente il minore degli Alday, essendo consapevole che la sua matrigna è l’unica a conoscenza che Jaime è stato ucciso da lui, le farà fare i conti con il suo passato. Ad Acacias 38 giungerà il signor Koval il padre dell’ex istruttrice che, dopo aver appreso le malefatte di cui si è resa protagonista la sua consanguinea, la farà internare in un manicomio.

Successivamente i genitori del piccolo Moises prepareranno il loro trasferimento a Huelva, mentre Samuel prenderà il posto di Ursula a tutti gli effetti, visto che diventerà il nuovo cattivo della soap. Il minore degli Alday mostrerà la sua vera natura quando si recherà nell’istituto psichiatrico in cui è reclusa la sua matrigna, dato che le farà sapere di voler portare avanti ciò che lei non è riuscita a fare, ovvero di uccidere il nipote.

Samuel preparerà quindi un diabolico piano per porre fine all’esistenza di Moises, riuscendo a far distrarre Carmen, proprio quando la domestica avrà il compito di prendersi cura del piccolo a causa dell’assenza di Blanca e Diego, che si troveranno a casa di Felipe per dare l’ultimo saluto ai loro amici.

La figlia di Ursula e il cognato apprendono la scomparsa del figlio, Moises in ospedale

Il figliastro minore di Ursula riuscirà nel suo intento, visto che dopo aver sequestrato il bambino a causa della sua ossessione per la moglie, farà perdere le sue tracce.

La Dicenta Junior e il cognato, grazie all’investigatore Riera, apprenderanno che il frutto del loro amore è finito nelle mani di Samuel. Inoltre i genitori della piccola creatura verranno anche a conoscenza che quando erano sul punto di fuggire da Acacias 38, vennero aggrediti da dei malviventi per ordine del minore degli Alday. Blanca non riuscirà a credere alle parole del detective, invece Diego ritornerà a sospettare che suo fratello sia il vero assassino di loro padre.

Successivamente quest’ultimo si accorgerà che la grafia delle lettere false scritte da Jaime corrisponde a quella di Samuel. I due adulteri non appena vedranno Carmen aggirarsi disperatamente per le strade del quartiere iberico, avranno la conferma che loro figlio è stato rapito dal minore degli Alday. Purtroppo il giorno successivo Blanca e Diego riceveranno un duro colpo al cuore, dato che il dottor Guillen, su avviso di Samuel, gli farà sapere che Moises è stato ricoverato in ospedale a causa della febbre alta.