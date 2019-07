Gli Youtuber Jake Paul, 22, e Tana Mangeau, 21, dopo soli due mesi di fidanzamento si sposano sotto gli occhi della famiglia, gli amici e le telecamere di MTV.

Matrimonio a Las Vegas alla Graffiti Mansion

I due sposini si sono fidanzati ufficialmente alla festa per il ventunesimo compleanno di Tana. Jake Paul si è presentato con una torta a più piani con sulla punta un enorme anello di zucchero e la scritta 'Will you marry me?'.

Tutti i fans e i tabloid hanno immediatamente pensato si trattasse di uno scherzo. Non sarebbe la prima volta che entrambi fingono scenari estremi per ottenere più views e attenzione possibile, inoltre lo stesso anello di fidanzamento che Jake ha dato a Tana è stato velocemente valutato come un diamante falso dagli esperti di pietre preziose e i fans ci hanno messo pochi giorni per trovare lo stesso anello su uno shop online dal valore di circa 125 dollari.

Pochi giorni dopo hanno annunciato con un testo a rime durante un evento di influencers la data del matrimonio: 28 luglio 2019.

Il matrimonio si è tenuto a Las Vegas alla multi milionaria villa 'Graffiti Mansion' che è stata personalizzata con i nomi dei due sposini e l'hashtag 'Janaforever'. Pochi minuti prima di camminare verso l'altare Tana ha pubblicato online una clip con un tributo al suo futuro sposo 'Ti amo e mi fa paura dirlo ad alta voce perché non è più solo nella mia testa, è qualcosa che sto condividendo e diventa così reale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Moda

Sono abituata a perdere le persone che amo ma voglio dirti che ti amo e non voglio perderti'. Tana ha poi camminato verso l'altare in un vestito bianco di pizzo a stile sirena con un lungo velo bianco disegnato per lei dalla designer Johana Hernandez mentre Jake ha indossato un completo bianco retrò. Hanno detto 'Si' davanti alla famiglia, gli amici più stretti e le telecamere di MTV entrambi in lacrime per l'emozione.

Dopo la cerimonia la festa si è trasformata in un Party con musica, angolo bar e angolo dolciumi. Tana ha cambiato l'abito di pizzo con un secondo abito sempre di Johana Hernandez chiamato 'Cindy' e che ha debuttato alla fashion week di Parigi, con un corpetto stretto a cuore che poi si apre in una voluminosa gonna ombrè bianco e rosa.

Nonostante gli amici e la famiglia abbiano supportato la scelta dei due Youtubers, durante la cerimonia hanno ammesso davanti alle telecamere che conoscendo entrambi secondo loro il matrimonio durerà massimo un mese.

I fans potevano guardare il matrimonio live a pagamento, e tutti stanno chiedendo il rimborso

La cerimonia e la festa sono state entrambe interamente filmate dalle telecamere di MTV. Il filmato verrà inserito in una delle puntate per la serie personale di Tana Mangeau su MTV chiamata 'Tana turns 21' Inoltre il matrimonio è stato trasmesso live sulla 'Halogen App' per tutti i fans che volevano sentirsi più vicino ai loro youtubers preferiti e in qualche modo partecipare come spettatori al matrimonio.

Per vedere il live bisognava pagare dai 50 ai 75 dollari (a seconda se volevi vedere solo la cerimonia o anche il party) e hanno partecipato in tutto circa 66 mila fans. Dopo il matrimonio però i fans si sono scatenati online chiedendo indietro i loro soldi. La qualità del video era pessima e la linea più volte disturbata, inoltre è iniziata in ritardo e la durata complessiva è stata di soli 10 minuti. Le lamentele sono state così tante e incessanti che sia l'Itunes store e sia il Google Play store hanno già iniziato a dare indietro i soldi a tutti quelli che hanno pagato il live sull'Halogen App.