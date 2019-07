Giulia De Lellis dopo aver conquistato a furor di popolo il mondo social è pronto a conquistare anche quello dell'editoria. Qualche giorno fa, infatti, l'ex protagonista di Uomini e donne ha annunciato sulla sua pagina ufficiale di aver scritto un libro, dove parla di 'corna'. Un romanzo dove la ragazza parla per la prima volta di un tradimento che la vede protagonista e che l'ha fatta molto soffrire al punto da cambiarle la vita.

Un libro molto atteso dalle sue 'bimbe' ma anche molto criticato, dato che in passato la De Lellis ha dimostrato di avere molte lacune dal punto di vista dell'italiano e proprio per questo in tanti si sono chiesti come abbia fatto, da sola a scrivere un libro di 160 pagine.

La verità sul libro 'Le corna stanno bene su tutto' di Giulia De Lellis: non l'ha scritto da sola

Ebbene a fare un po' di chiarezza sul primo libro dato alle stampe dalla bella Giulia, è stata l'autrice Stella Pulpo, la quale in queste ore ha fatto sapere attraverso un post pubblicato su Facebook di aver collaborato con l'ex protagonista di Uomini e donne e del Grande Fratello Vip e quindi di averla aiutata nella stesura di questo romanzo dove si parla di 'corna'.

Stella Pulpo è diventata famosa un po' di anni fa anche lei grazie al mondo web. In principio era l'autrice di un blog dal titolo 'Memorie di una vagina' che ebbe molto successo e poi diede alle stampe due libri che avevano registrato un ottimo riscontro sul pubblico.

Stella ha raccontato su Facebook di essere rimasta piacevolmente sorpresa da Giulia, che ha definito una persona ironica, simpatica, schietta e coraggiosa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

La De Lellis era alla ricerca di una persona che l'aiutasse a raccontare una storia e la Pulpo ha ammesso che proprio questo è il suo mestiere e così ha deciso di aiutarla.

'Relazionarmi con Giulia è stato umanamente formativo', ha raccontato la scrittrice nel suo post apparso su Facebook, ammettendo che la loro collaborazione l'ha aiutata a superare i pregiudizi e lo snobismo intellettuale, che non sempre rende le persone più intelligenti di chi ammette di non aver mai letto libri nella propria vita, proprio come fece Giulia in passato.

Il libro di Giulia De Lellis sui tradimenti scala già le classifiche di vendita

Intanto, però, nonostante le polemiche e le accuse che vengono mosse nei confronti della giovane e bella influencer, va detto che il suo libro sta già scalando le classifiche di vendita. Dopo l'annuncio dell'uscita fatto su Instagram, il libro della De Lellis ha raggiunto la prima posizione della classifica dei 'Pre-Order' di Amazon, sinonimo del fatto che le sue bimbe si sono messe già all'opera per portare la loro beniamina ancora una volta al 'top'.