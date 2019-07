Torna lo spazio dedicato ad Una vita, lo sceneggiato diretto da Aurora Guerra, arrivato alla quinta stagione in Spagna. Nei nuovi episodi in onda nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, Ursula Dicenta si renderà protagonista di un bruttissimo gesto nei confronti di Leonor Hidalgo dopo aver perso il lume della ragione a causa della vendetta di Blanca e Diego Alday

Una Vita: il piano di Blanca e Diego

Le anticipazioni di Una Vita relative ai nuovi episodi trasmessi nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano sulle conseguenze della vendetta di Blanca e Diego ai danni di Ursula (Montserrat Alcoverro).

Tutto avrà inizio quando gli Alday e la Dicenta organizzeranno un piano per far sprofondare la darklady nel tunnel della follia. A tal proposito, i tre spingeranno la donna a credere che Moises, che lei stessa aveva rapito, non sia mai esistito. Ursula, infatti, inizierà a dare segni di squilibrio mentale quando si recherà a casa dell'amica di Leonor (Alba Brunet) e Diego per pretendere la restituzione del nipotino, che reputava come un figlio. Qui la coppia le farà credere che il bambino, frutto del loro amore, era deceduto durante le fasi tragiche del parto.

Anticipazioni Una Vita: Ursula diventa pazza

La vedova dell'Alday, a questo punto, sottolineerà che Moises è suo figlio, tanto da esigere di averlo subito indietro. Poi il fratello di Samuel (Juan Gareda) e la Dicenta avevano tappezzato l'abitazione con la scritta Aleksander, ossia il giovane che avrebbe dovuto sposare la darklady, se non fosse stata violentata da due ladri che si erano introdotti nel suo appartamento approfittando dell'assenza dei genitori. Di conseguenza, la vecchia istitutrice sarà sempre più in balia della pazzia, tanto che arriverà a minacciare Leonor.

La Dicenta minaccia Leonor con un coltello

Stando alle trame di Una Vita, si evince che Ursula si recherà in casa di Leonor per chiederle informazioni su Moises. Qui la Hidalgo cercherà di negare ogni novità, sebbene sia stata messa al corrente di tutto dalla sua amica Blanca (Elena Gonzalez). La vecchia istitutrice, a questo punto, in preda alla pazzia non esiterà a puntarle contro un coltello alla gola dopo averlo estratto dalla manica dell'abito.

Poi la Dicenta si pentirà del gesto, tanto da provare a tagliarsi le vene, se l'intervento di Liberto (Jorge Pobes) evitasse la tragedia. Nel frattempo Blanca cambierà atteggiamento nei confronti della perfida madre, tanto da cominciare a provare pena per lei. L'amata di Diego (Ruben De Eguia) farà un passo indietro o continuerà nella sua vendetta? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi su questa nuova story-line.