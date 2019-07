È una delle domande che da mesi rimbalza sulle varie pagine dedicate a Un posto al sole: che fine ha fatto Teresa Diacono? È successo qualcosa alla sua interprete Carmen Scivitarro? In molti hanno ipotizzato una sua possibile malattia, soprattutto perché nelle sue ultime apparizioni l'attrice era apparsa particolarmente dimagrita e sciupata. E la preoccupazione si è fatta ancora più insistente qualche settimana fa, quando la Scivitarro è scomparsa anche della sigla iniziale, nella quale sono tradizionalmente presenti tutti i principali interpreti della soap partenopea.

La ragione della sua assenza non è comunque da attribuire ad una sua malattia, quanto piuttosto ad un grave lutto che l'ha colpita qualche mese fa. E, finalmente, nelle puntate che verranno trasmesse dal 22 al 26 luglio arriverà anche l'espediente narrativo per chiarire le ragioni dell prolungata assenza di Teresa, dando così un epilogo ragionevole al personaggio.

Un posto al sole anticipazioni: Otello sempre più insofferente

Fino ad ora gli autori di Un posto al sole hanno preferito lasciare ai margini delle trame le ragioni dell'assenza di Teresa Diacono.

Si è parlato di un momentaneo trasferimento a Indaca, accennando solo di rado a qualche telefonata con Otello o con Silvia. Le continue sollecitazioni dei telespettatori, delusi nel vedere abbandonato di punto in bianco un personaggio così importante, potrebbero avere indotto la produzione a dedicare maggiore spazio alla sua uscita di scena, trovando un espediente narrativo per giustificarla una volta per tutte.

Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio confermano che Otello non sarà affatto felice per il prolungarsi dell'assenza della moglie, da diverso tempo lontana da Napoli. L'ex vigile, infatti, esprimerà la sua insofferenza per questo lungo periodo, lasciando chiaramente presagire che dietro a tale trasferimento ci siano dei problemi più radicati.

Trame Un posto al sole: Teresa e Otello in crisi

L'attrice Carmen Scivitarro non tornerà nel cast di Un posto al sole, come confermato dalla sua esclusione dalla sigla di apertura.

È quindi giunto il momento di spiegare le ragioni per cui Teresa Diacono ha lasciato Napoli e il compito di chiarire le motivazioni sarà del marito Otello. Quest'ultimo farà capire che i problemi non saranno legati alla sola lontananza geografica e che tra lui e la moglie sia in atto una vera e propria crisi. La madre di Silvia dovrebbe, in questo modo, decidere di non rientrare casa, ponendo improvvisamente fine al suo matrimonio.

Anche se triste, sarebbe questa almeno una spiegazione plausibile per un volto molto amato dal pubblico e che, a causa di un grave lutto, ha deciso di restare lontano dal mondo della televisione.