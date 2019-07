Le anticipazioni della nota soap opera Una vita rivelano interessanti novità per i fan. Nelle prossime puntate della telenovela, Blanca Dicenta (interpretata da Elena Gonzalez) e Diego Alday (Ruben De Eguia) avranno la certezza che il loro bambino, Moises, è ancora in vita.

La coppia sarà convinta che il bimbo è stato rapito da Ursula Dicenta. E così i due decideranno di indagare, avvalendosi dell'aiuto dell'investigatore Riera e della domestica Carmen, la quale spierà di nascosto la madre di Blanca per seguire i suoi spostamenti.

Moises si trova insieme al dottor Pallero

Nei prossimi episodi di Una Vita, l'investigatore Riera scoprirà che il piccolo Moises, dopo essere stato trasferito dall'orfanotrofio verso un paese ignoto, è stato affidato al dottor Pallero, una vecchia conoscenza di Ursula. Il detective riuscirà a rintracciare la cittadina in cui vive il medico ma, una volta arrivato in loco, apprenderà che l'uomo è stato assassinato da una banda di ladri e nessuno dei residenti avrà delle informazioni utili sul destino del bambino.

In un secondo momento, lo stesso delinquente che ha tolto la vita al dottor Pallero cercherà di uccidere anche Riera, il quale verrà raggiunto da un colpo d'arma da fuoco in pieno petto. Il criminale potrebbe essere stato assoldato da Ursula per eliminare il medico ed altri scomodi testimoni.

Il detective, gravemente ferito, riuscirà comunque a tornare ad Acacias, e qui verrà prontamente soccorso da Carmen e Blanca, le quali riusciranno a salvargli la vita.

Diego trova il cadavere di Jaime

Diego, impegnato nelle ricerche di Moises, inaspettatamente si imbatterà nel cadavere di Jaime, scoprendo così che il padre è morto, e restando visibilmente turbato da tutto ciò. Blanca, per non disturbare ulteriormente Alday già provato dalla scomparsa del genitore, incontrerà da sola Riera a Calle Acacias.

Mentre Diego sarà convinto che Samuel sia il responsabile della morte di Jaime, l'investigatore comunicherà alla giovane Dicenta che Moises probabilmente è finito nelle mani di un delinquente di nome Muñoz.

La donna, riflettendoci su, capirà che costui è lo stesso uomo che l'ha aggredita insieme a Diego mentre erano in viaggio per lasciare il paese. Di conseguenza, sarà preoccupata e angosciata all'idea che il malvivente possa fare del male al piccolo.

E così la Dicenta raggiungerà nuovamente Riera nella speranza che abbia scoperto qualcosa di nuovo, ma purtroppo il detective non saprà ancora come ritrovare il piccolo Moises e rintracciare Muñoz. E così i genitori saranno costretti ad attendere chissà quanto tempo prima di riabbracciare il loro bambino.

