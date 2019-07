Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, lo sceneggiato di grande successo delle reti Mediaset. Nei nuovi episodi in programma da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto, Liberto Seler e sua moglie Rosina faranno finalmente pace dopo aver superato una grave crisi dovuta al tradimento. Genoveva, invece, dichiarerà guerra a Felipe.

Una Vita: la sarta in ansia per il nipote

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti gli episodi in onda in Spagna dal 29 luglio al 2 agosto, rivelano che Ledesma scoprirà che Emilio ha organizzato uno stratagemma per mandare a monte le nozze mentre i vicini udiranno un colpo di sparo provenire dalla casa di Alfredo.

Intanto la sarta apprenderà che suo nipote Liberto ha intenzione di suicidarsi dopo avere redatto un testamento. A tal proposito, Casilda confermerà che il Seler si è allontanato dal quartiere durante il pomeriggio. Felipe, invece, prenderà le distanze da Genoveva dopo aver capito che non prova niente per lei. La moglie di Bryce, infatti, scoprirà di essere stata usata per recuperare i soldi sottratti ai vicini da suo marito.

Liberto scrive una lettera in riva al fiume

Liberto si recherà sulle sponde del fiume dove affiderà i suoi pensieri ad alcune righe, impresse su di un foglio bianco. Poco dopo il marito di Rosina sopraffatto dall'emozione getterà la carta nell'acqua, se qualcuno non attirasse la sua attenzione. Infatti gli sembrerà di sentire il passo di qualcuno tra gli alberi. Ledesma, invece, minaccerà Emilio di raccontare cos'è davvero accaduto a Valdeza se continua a frequentare Cinta: a tal proposito, quest'ultima rinuncerà al giovane per proteggerlo dopo essersi confidata con Camino. Infine Genoveva giurerà ad Ursula che prima o poi si riprenderà l'avvocato.

Il Seler e Rosina fanno pace

Gli spoiler di Una Vita, in onda questa settimana sul canale spagnolo La 1, rivelano che in casa Palacios ferveranno i preparativi di nozze tra Ramon e Carmen, tanto che questi ultimi vorranno condividere la gioia con tutti i componenti del nucleo famigliare. Ad Acacias 38, invece, ci sarà preoccupazione per la scomparsa del Seler, dando per scontato che gli sia accaduto qualcosa di grave.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Liberto ricomparirà ad Acacias 38 insieme alla moglie Rosina, dimostrando di aver sotterrato l'ascia di guerra.

Il vedovo di Celia, intanto, rivelerà al nipote della sarta di temere per l'incolumità di Marcia, in quanto ha intenzione di ufficializzare la loro relazione. Purtroppo la serva rifiuterà di avere una storia d'amore con il legale perché ancora troppo segnata dal suo triste passato.

Genoveva, a questo punto, si introdurrà in casa dell'avvocato implorandolo di tornare insieme a lei. Peccato che venga nuovamente rifiutata dall'uomo poiché innamorato di un'altra donna.

L'annuncio di Genoveva

Servante e Fabiana saranno in ansia quando noteranno la loro pensione allagata mentre Ramon rivelerà a Carmen di aver realizzato un pranzo di nozze molto particolare. Ursula, invece, minaccerà di far del male a Marcia dopo aver scoperto l'interessato amoroso nato con Felipe. Infine Genoveva annuncerà a tutti i vicini che la serva ha una storia con il legale Alvarez Hermoso, tanto da renderlo pubblico sul pianerottolo.