È in dirittura d’arrivo una nuova edizione da record della versione Nip di Temptation Island. I dati d’ascolti hanno confermato il grande appeal del reality show dei sentimenti che con il trascorrere degli anni appassiona sempre più i telespettatori italiani. Il fuoco del falò sulla spiaggia del resort di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, resterà spento per poche settimane. Entro la fine di agosto, infatti, dovrebbero partire le riprese della versione Vip della trasmissione di Canale 5.

C’è grande attesa per conoscere la composizione del cast dopo il successo della passata stagione con Simona Ventura alla conduzione.

Con il ritorno di quest’ultima alla Rai, quest’anno toccherà ad Alessia Marcuzzi prendere le redini del programma e, dopo l’esperienza di due anni fa con Selvaggia Roma, Francesco Chiofalo potrebbe tornare all’Is Molas Resort. ‘Lenticchio’ sarebbe pronto a mettersi nuovamente in gioco con la fidanzata, Antonella Fiordelisi. Intervistato da Giada Di Miceli, nel corso della trasmissione Non succederà più, il romano non ha smentito questa ipotesi.

Dalla grande paura al fidanzamento con Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo ha voltato pagina dopo mesi vissuti tra ansia e preoccupazione per il delicato intervento per il tumore al cervello. Nell’intervista a Radio Radio il romano ha spiegato che la malattia ha comunque lasciato segni indelebili. “La mia vita è cambiata perché sono rimasto in parte invalido ma preferisco non entrare nei dettagli”.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Il trentenne ha sottolineato il grande sacrificio fatto dalla fidanzata, la schermitrice salernitana Antonella Fiordelisi, in questi mesi nel restare al suo fianco. “A volte mi sento una palla al piede per lei”. Ora la coppia, dieci anni di differenza, che sembra solida ed affiatata potrebbe mettersi in gioco nel villaggio delle tentazioni in un programma che entrambi conoscono bene per averlo vissuto insieme nella stessa edizione.

Nel 2017 Francesco partecipò al programma con l’ex fidanzata, Selvaggia Roma, e nel resort di Santa Margherita di Pula incrociò la Fiordelisi. Quest’ultima assurse alla ribalta come tentatrice di Nicolò Panico, all’epoca legato a Sara Affi Fella.

'Lenticchio' pronto a mettersi in gioco: 'Non temo i tentatori'

Senza fare giri di parole Francesco Chiofalo ha riferito che non avrebbe alcun tipo di problema ad affrontare una nuova avventura a Temptation Island.

“È un programma che mi piace e Raffaella Mennoia è bravissima nella scelta del cast”. Inoltre ‘lenticchio’ ha spiegato di non temere che la fidanzata possa cadere in tentazione. “Ho caratteristiche uniche” - ha chiosato l’esuberante romano che ha sottolineato di avere qualità che Antonella Fiordelisi non potrebbe trovare nei single che parteciperanno al programma televisivo di Canale 5. “Se siamo stati chiamati?

Questo non posso dirlo”.

Parole che lasciano intendere che la possibile partecipazione di Chiofalo e dell’ex tentatrice siano qualcosa in più di un semplice rumors. Tra i possibili protagonisti ci sarebbero anche Alex Belli e Delia Duran e Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti.