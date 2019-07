Da qualche tempo sul web gira la voce che l'ex tronista di Uomini e Donne, Angela Nasti, starebbe frequentando un altro ragazzo dopo la rottura piuttosto prematura con Alessio Campoli. Dopo le indiscrezioni riguardo l'avvicinamento da parte di un imprenditore di Capri, ora la ragazza è stata avvistata a Napoli a pranzo in compagnia del difensore del Torino e della nazionale italiana Under 21, Kevin Bonifazi. Secondo alcune indiscrezioni addirittura, i due si sono conosciuti a Ibiza e si frequentano da poco in gran segreto.

U&D: la Nasti vicina ad un calciatore della Serie A

Poco tempo dopo la rottura con Alessio Campoli, sembra che Angela Nasti abbia ritrovato velocemente l'amore. L'ex tronista di Uomini e donne è nuovamente al centro dell'attenzione in quanto ora pare che stia frequentando un noto calciatore della Seria A, Kevin Bonifazi.

Voci che circolano sul web inoltre, sostengono che i due si siano conosciuti durante la vacanza di Angela a Ibiza, ed ora si frequentano in segreto.

Infatti, sia sui profili social di Angela che di Kevin, non è presente nessuna foto che raffigurerebbe i due ragazzi insieme. Lei continua a pubblicare esclusivamente foto in compagnia delle sue amiche, lasciando presagire che sia ancora alla ricerca dell'anima gemella. Altre voci invece, sostengono che i due si frequentano già da molto tempo, e il pranzo a Napoli sia solo uno dei tanti che avrebbero fatto insieme.

Nessuna replica da parte di Angela sul gossip

Da quando l'ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti, ha lasciato Alessio Campoli, la ragazza è sempre stata al centro dell'attenzione, aumentando sempre di più le voci che stesse frequentando altri ragazzi, facendo impazzare il Gossip su di lei.

Qualche tempo fa infatti, si parlava che la ragazza avesse dei contatti con un imprenditore di Capri di nome Guido. I due si erano addirittura fatti una foto insieme durante una cena per poi postarla sui social. Successivamente però, la stessa Angela aveva smentito le voci che lei era nuovamente fidanzata, e che Guido era solamente un amico.

Poco tempo dopo, invece, il settimanale "Chi" aveva ipotizzato che la ragazza fosse riavvicinata a Mattia Marciano: tuttavia, pero, Mattia stando ad altre indiscrezioni sul web starebbe frequentando una delle figlie dell'allenatore del Bologna Mihajlović.

Adesso dopo varie indiscrezioni che girano sul web, la ragazza è stata avvistata in compagnia di Kevin Bonifazi, rimettendola ancora una volta al centro dell'attenzione.

Insomma, Angela Nasti è nuovamente alla ricerca dell'anima gemella e forse questa volta è riuscita a trovare davvero il ragazzo che fa per lei. Non ci resta quindi che attendere una conferma ufficiale da parte dell'ex tronista di Uomini e Donne, per scoprire come andrà avanti la vicenda.