Sabato 27 luglio, a partire dalle 21:20 circa su Rete 4, andrà in onda un nuovo appuntamento serale con la soap Una vita, dove i fan scopriranno ulteriori novità sugli abitanti del quartiere di Acacias. Blanca finalmente, dopo essere tornata in sé, ha scoperto tramite Diego che il figlioletto è ancora vivo e non si darà pace sino a quando non scoprirà dove è finito il bambino, consapevole che dietro a tutto vi sia la mano della madre Ursula.

La dark lady è sul punto di essere smascherata e sarà proprio la giovane Dicenta a prendere l'iniziativa, pronta a vendicarsi della madre e disposta a tutto pur di far confessare alla donna dove è tenuto nascosto il piccolo Moises. Intanto, dopo Flora, anche Inigo scoprirà che Peña ha mentito a tutti e non ha affatto perso la memoria.

Una Vita, puntata del 27 luglio: la vendetta di Blanca contro la madre Ursula

Nel nuovo appuntamento serale su Rete 4 di sabato 27 luglio, i fan potranno assistere alla vendetta di Blanca contro la perfida Ursula.

La dark lady, all’oscuro del fatto che Samuel l’abbia tradita e si sia alleato con Blanca e Diego, avrà uno svenimento mentre è al cimitero con la figlia. Subito dopo, vedremo che la giovane, approfittando della situazione, rinchiuderà la madre a Villa Alday, allo scopo di farsi dire la verità sulle sorti del piccolo Moises. Blanca infatti, esasperata dalla situazione vorrà ritrovare a tutti i costi il figlio e sembrerà disposta a tutto pur di raggiungere il suo scopo, tentando di far confessare la madre.

La ragazza, come rivelano gli spoiler, sarà pronta anche ad un gesto estremo, pur di far confessare la verità a Ursula. Riuscirà la giovane a scoprire dove si trova il figlio? La giovane infatti, dopo essere tornata in sé, grazie all’aiuto di Diego e Samuel, non vorrà più perdere tempo e sembrerà più decisa che mai a vendicarsi di Ursula e a ritrovare il piccolo Moises.

Una Vita, spoiler serale del 27 luglio: Peña ha ingannato tutti, la scoperta di Inigo e Flora

Mentre anche il detective Riera continua ad indagare sulle sorti del piccolo Moises, Silvia tenterà di capire, tramite Augustina, lo strano comportamento di Arturo.

La domestica lascerà intendere di sapere qualcosa ma di non poterne parlare. Intanto Inigo, si intrufolerà in soffitta e scoprirà che Peña ha solo finto di aver perso la memoria e avrà il timore che il vero Cervera sia pronto a vendicarsi di lui e di Flora.

Questo e molto altro nell’appuntamento serale di Una Vita di sabato 27 luglio 2019, in onda su Rete 4 a partire dalle 21:20 circa.