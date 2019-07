Giulia De Lellis è una delle ex corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. La ragazza è stata scelta all'interno della trasmissione dal tronista Andrea Damante. Tre i due però, le cose non sono andate per il verso giusto: dopo alcuni anni di relazione infatti, la ragazza ha scoperto di essere stata tradita dal suo fidanzato. Fino a poco tempo fa, la ragazza non aveva mai confermato chiaramente l'avvenuto tradimento, anche se sul web ai più era chiara questa situazione. La donna ha voluto così pubblicare un libro che racconta della sua storia e che le stessa ha voluto intitolare: "Le corna stanno bene su tutto".

Lanciato il nuovo libro della De Lellis

Tempo fa, la De Lellis aveva parlato con ironia della possibilità di scrivere un libro. Più in là nel tempo, questa sua idea sembra essere diventata sempre più concreta. In molti sono rimasti stupiti da questa sua scelta, dato che la ragazza era stata parecchio criticata quando dichiarò di non aver mai letto un libro in vita sua. Mesi fa partecipò anche a Mai Dire Talk, dove alcuni ospiti presenti in studio cercarono di convincerla a leggere qualcosa.

La donna sembra dunque essersi fatta trasportare e aver deciso così di fare questa nuova esperienza nella sua vita.

Il suo libro sarebbe dunque un'autobiografia dedicata alle sue relazioni sentimentali e non solo. Mesi fa, Giulia posticipò l'uscita del suo libro per rivedere la parte dedicata all'ex fidanzato Andrea Damante. Nell'ultimo periodo infatti, tra i due sembrava esserci una ricongiunzione, ma l'arrivo di Iannone ha stravolto il tutto. La bella influencer ha infatti deciso di lasciare definitivamente l'ex tronista di Uomini e Donne per il pilota.

Lo spot ironico di presentazione

Nelle ultime ore sta facendo il giro del web lo spot ironico che accompagna la presentazione di "Le corna stanno bene su tutto". All'interno della clip, si possono osservare alcuni ragazzi tutti messi a cerchio, come se si trovassero in un gruppo di supporto. Due dei presenti iniziano a raccontare la loro esperienza con i tradimenti, fino a quando arriva il turno della De Lellis che pronuncia le seguenti parole: "Io sono Giulia e il 18 aprile ho scoperto di avere le corna".

Il video è già molto chiacchierato sul web. L'influencer nel corso degli anni ha fatto breccia su milioni di fan che giornalmente seguono la sua vita lavorativa e sentimentale. La ragazza riesce a far andare sold out molti dei prodotti che sponsorizza. Sicuramente, anche l'uscita di questo libro potrebbe rivelarsi un grande successo per lei. Molti dei fan dell'ex coppia Damante-De Lellis sono curiosi di saperne di più sulla loro ex storia.