Torna l'appuntamento con le notizie su Una vita, lo sceneggiato di grandissimo successo delle reti Mediaset. Nelle puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5, Pena Cervera salverà Flora Barbosa dalla pena capitale, dopo essere stata accusata ingiustamente dell'omicidio dell'Indiano.

Una Vita: Inigo smaschera Pena

Le anticipazioni di Una Vita, tratte dalle nuove puntate che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5 si soffermano sulle conseguenze dell'arresto di Flora, sebbene la sua detenzione non durerà molto tempo grazie a Pena.

Tutto comincerà quando la giovane e Inigo scopriranno che il Pena aveva sempre saputo di essere il vero Cervera. Inoltre il Barbosa capirà che l'uomo voleva incastrarlo per il furto di una statuetta indiana, tanto da venire ricercato dalla proprietario intenzionato ad ucciderlo per vendicarsi del torto subito.

Flora arrestata per la morte dell'Indiano

Il fidanzato di Leonor e sua sorella, a questo punto, ammetteranno di essere degli impostori, tanto da rivelare che il vero Cervera è il proprietario de La Deliciosa.

Intanto l'Indiano diventerà sempre più pericoloso, tanto che un giorno giungerà alla cioccolateria per ucciderlo. Qui Flora (Alejandra Lorenzo) ferirà mortalmente l'Indiano per salvare la vita a Pena, di cui è follemente innamorata. Purtroppo il commissario Mendez sarà costretto ad arrestare la giovane per omicidio, tanto che la sua posizione sarà molto compromessa.

La Barbosa condannata alla ghigliottina

Le nuove trame di Una Vita, rivelano che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) assumerà le difese di Flora che invece di difendersi confesserà di aver ucciso involontariamente l'Indiano, colpevole di aver provato a porre fine alla vita di Pena.

Per tanto, la sorella di Inigo (Xoan Forneas) sarà condannata alla ghigliottina. Dall'altro canto, Mendez racconterà che il forestiero aveva molte amicizia influenti che sperano di vedere morta la sua assassina. La Barbosa, a questo punto, spaventatissima cercherà di cambiare la versione dei fatti, che però non sarà più accettata dagli inquirenti.

La confessione del vero Cervera

Sentito il destino della Barbosa, il Pena (Adrian Castiñeiras) tornerà ad Acacias 38 dopo essersi allontanato per alcuni giorni.

Qui il pasticcere si recherà in commissariato dove confesserà di aver colpito per primo l'Indiano, senza essere notato dalla giovane. Di conseguenza quest'ultima sarà rimessa in libertà mentre la situazione del vero Cervera si aggraverà notevolmente tanto da rischiare di essere condannato a morte. Il pasticcere riuscirà a discolparsi? Le nuove anticipazioni sul vecchio quartiere di Acacias 38 lo sveleranno.