Le anticipazioni sulla soap Una vita ci svelano una settimana rovente. Le prossime puntate trasmesse da Canale 5 mostreranno quanto Ursula sia odiata dalla stessa figlia Blanca. La dark lady rischierà di morire per mano della figlia, sarà Samuel ad impedire alla Dicenta junior di macchiarsi di un grave crimine.

Tragedia sfiorata al cimitero

Blanca Dicenta vuole farla finita, una volta e per tutte, con la perfidia della madre.

Pubblicità

Pubblicità

Ursula si accorge, però, che la figlia ha un coltello in mano e così quest'ultima finisce per inscenare un tentativo di suicidio. Successivamente Blanca convince Samuel a lasciare che si rechi al cimitero in compagnia di Ursula, alla quale chiederà di visitare ancora una volta la tomba della bambina. Approfittando della situazione, si introduce nella tomba della famiglia Alday ed aggredisce la madre colpendola alla testa, la Dicenta senior perderà i sensi.

Pubblicità

Letteralmente fuori di se, Blanca tiene la madre sotto sequestro, vuole che le racconti che fine ha fatto il piccolo Moises. Ursula nega tutto e continua a mentire, ribadendole che ha partorito una bambina deceduta subito dopo essere venuta alla luce. Nel frattempo Samuel e Diego iniziano le ricerce di Blanca, mentre la situazione al cimitero degenera: la darl lady, infatti, approfitta di un momento di distrazione della figlia e tenta di dare fuoco al Pantheon degli Alday, Samuel arriverà giusto in tempo ad impedire che Blanca uccida la madre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Inevitabile l'intervento della polizia, la Dicenta vuole denunciare la figlia e farla rinchiudere in un manicomio, ma il suo tentativo sarà fermato dalla testimonianza di Samuel.

Flora e Inigo svelano di essere fratello e sorella

Un'altra storyline riguarda Inigo che, frugando tra le cose di Pena si rende conto che quest'ultimo non ha affatto perso la memoria, mentre il vero Cervera sedurrà Flora e le darà un bacio.

Leonor nel frattempo scopre che il misterioso Indio che perseguita Pena è pericoloso e comprende inoltre lo stratagemma di Pena. Indio sta cercando Cervera per vendicarsi di un furto subito, ma non l'ha mai visto di persona. In tal modo è evidente che Pena, facendo leva sullo scambio di identità, ha tentato di far riversare la violenza a lui riservata nei confronti di Inigo. In tal modo, Flora e Inigo decido di uscire allo scoperto ed organizzano una festa a La Deliciosa, svelando a tutti che in realtà sono fratello e sorella mentre Pena è il vero Cervera.

Pubblicità

Peggiorano le condizioni di Arturo

Intanto le condizioni di salute di Arturo sono notevolmente peggiorate, il colonnello medita di togliersi la vita. Agustina potrebbe rivelare a Felipe la verità, dunque che Arturo sta per diventare cieco. Infine Rosina prova le 'erbe miracolose' di Jacinto e, visto il loro effetto, pensa di metterle in vendita a potenziali clienti.