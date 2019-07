Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Nelle puntate che i telespettatori assisteranno da lunedì 29 luglio a sabato 3 luglio, Blanca Dicenta deciderà di rapire Ursula per scoprire dove si trova suo figlio, mentre Inigo Barbosa metterà con le spalle al muro Pena.

Una Vita: il rapimento di Ursula

Le nuove anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate in onda dal 29 luglio al 3 luglio alle ore 14:10 su Canale 5, rivelano che Inigo scoprirà che Pena non ha hai avuto vuoti di memoria: a tal proposito, il vero Cervera bacerà Flora, mentre Blanca tenterà il suicidio dopo aver provato a vendicarsi di Ursula.

Allo stesso tempo, il Barbosa informerà la sorella che Pena voleva incastrarli per paura dell'Indiano. La vedova di Jaime, invece, ritirerà la denuncia contro Paquito mentre Blanca chiederà al marito a lasciarla andare al cimitero con la madre. Qui la donna non esiterà a dare un colpo in testa a quest'ultima, facendola cadere a terra priva di sensi.

Pena vuole incastrare Inigo

Leonor scoprirà che l'Indiano è molto cattivo.

La Hidalgo, infatti, scoprirà che il vero Cervera voleva far incolpare Inigo per il furto di una statuetta indù. Intanto Arturo accuserà dei gravi problemi alla vista, mentre Blanca (Elena Gonzalez) pretenderà che la madre le confidi dove ha nascosto Moises. Ma Ursula (Montserrat Alcoverro) respingerà con forza le accuse della figlia, tanto da ricordarle che ha partorito una bambina deceduta al momento del parto.

La partenza di Silvia

Gli spoiler di Una Vita in onda fino al 3 luglio, svelano che Silvia partirà per l'Italia con Esteban dopo aver capito i motivi che stanno affliggendo Arturo. I fratelli Alday, invece, non riusciranno a trovare la Dicenta, tanto che Carmen convincerà Riera ad indagare a proposito. Flora e Inigo, intanto, realizzeranno una festa alla Deliciosa dove sveleranno che Pena è il vero Cervera, lasciandolo incredulo. Inoltre i due riveleranno al vicinato di essere fratello e sorella.

La Dicenta scappa dal sequestro della figlia

La Dicenta riuscirà a scappare dal sequestro della figlia dopo aver incendiato il Pantheon. Samuel, intanto, eviterà per un soffio che la moglie ponga fine alla vita della madre mentre i fratelli Barbosa affideranno a Pena la gestione della cioccolateria. Allo stesso tempo, l'Alday si rifiuterà di testimoniare contro la figlia della darklady, evitando così che finisca in manicomio.

Infine Augustina avrà intenzione di raccontare a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) che il colonnello sta per diventare cieco. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle vicende ambientate ad Acacias 38.