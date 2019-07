Le vicende di Una vita continuano a stupire i telespettatori di Canale 5, nel frattempo arrivano sempre spoiler dalla Spagna, dove la telenovela va in onda con parecchi mesi di anticipo. Nelle puntate spagnole in onda dal 15 al 19 luglio, Liberto Seler organizzerà un piano per impedire la partenza di Rosina Rubio mentre Genoveva Salmeron si alleerà con Felipe Alvarez Hermoso per distruggere Alfredo Bryce.

Una Vita: Rosina vuole lasciare Acacias 38

Le anticipazioni di Una Vita riguardanti le puntate spagnole in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio su La 1 rivelano che Alfredo minaccerà Marcia dopo aver scoperto che Liberto è stato scagionato dall'accusa di stupro. Per tale ragione, Bryce chiederà spiegazioni ad Ursula Dicenta per capire come abbia fatto Felipe a fare uscire di carcere il Seler. Ramon, intanto, riuscirà a salvare la latteria di Antonito e Lolita grazie all'anticipo ricevuto dalla compagnia di assicurazione, se il marito di Genoveva si dimostrasse contrario.

Rosina, invece, confesserà al marito di voler lasciare ugualmente Acacias 38, nonostante abbia respinto le avance di Ignacio. La Rubio, infatti, deciderà di prendersi una pausa di riflessione lontano dal vecchio quartiere. Allo stesso tempo, Cinta non capirà il comportamento di Emilio. Più tardi la ragazza scoprirà che Ledesma vuole far sposare sua figlia Angeline con il suo fidanzato.

La notizia di Ledesma farà infuriare la famiglia Dominguez.

Nel dettaglio, Cinta sarà molto arrabbiata e delusa da Emilio, tanto da prenderlo a schiaffi al termine di un furente litigio. Nel frattempo Alfredo minaccerà Marcia affinché resti a lavorare per Felipe. A tal proposito, l'Alvarez Hermoso scoprirà che Genoveva ha intenzione di uccidere Bryce. Liberto, nel frattempo, non accetterà che Rosina abbandoni Acacias 38, tanto da far di tutto pur di riconquistarla.

Liberto tenta di impedire la partenza della Rubio, Cinta aiuta Emilio

Le trame spagnole di Una Vita svelano che Lolita sarà felice di poter riaprire la latteria. Ramon, invece, proporrà a Carmen di organizzare il loro matrimonio mentre Liberto si avvarrà della complicità del vicinato e di Felicia per impedire la partenza della Rubio. Allo stesso tempo, la Dominguez confesserà ad Antonito di essere innamorata del figlio di Felicia, nonostante l'abbia tradita.

Intanto la Salmeron dirà a Felipe tutti i segreti di Alfredo.

Felipe e Genoveva si recheranno a trovare Eladio per mettere appunto un piano contro Bryce. Allo stesso tempo, Ursula riuscirà ad entrare nella casa del vedovo di Celia, dove obbligherà Marcia a confessarle quali sono i piani dell'avvocato e della Salmeron. Cinta, invece, deciderà di aiutare Emilio a rompere il fidanzamento con la figlia di Ledesma.

A tal proposito, quest'ultimo si troverà diviso tra due fuochi: rompere il suo impegno matrimoniale o prospettare una fuga d'amore insieme alla giovane Dominguez lontano da Acacias 38.

Marcia tradisce Ursula e Bryce

Intanto Liberto supplicherà Rosina di non andarsene al termine di una festa che lascerà la Rubio senza fiato. Tuttavia la madre di Leonor apparirà molto destabilizzata dal gesto, tanto da non sapere cosa fare. Il legale e la vedova di Samuel, invece, non riusciranno a far testimoniare Eladio contro Alfredo. Infine Ursula scoprirà che Marcia l'ha tradita dopo averle fornito una pista falsa sul vedovo di Celia. Come avanzerà la storia? Le prossime anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.