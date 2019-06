Le vicende di Una vita continuano ad emozionare i telespettatori di Canale 5. Nelle puntate, trasmesse dall'1 al 5 luglio in Spagna, Liberto lascerà la casa di Rosina, mentre Lolita smaschererà Genoveva davanti a tutto il vicinato. Infine Felipe si avvicinerà alla sua nuova serva Marcia dopo la morte di Celia.

Una Vita: Liberto lascia il tetto coniugale

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate spagnole in onda da lunedì 1 a venerdì 5 luglio, rivelano che Ramon svelerà di avere intenzione di investire in una compagnia di assicurazioni per uscire dalla crisi finanziaria in cui è piombato.

Felipe, invece, si recherà al cimitero a fare una visita ai suoi cari, dove incontrerà Genoveva, fuori controllo. Allo stesso tempo, Liberto deciderà di lasciare il tetto coniugale mentre il taccuino dove Emilio ha scritto i suoi sentimenti cadrà nelle mani di Cinta, la quale felice correrà ad abbracciarlo e baciarlo con passione. A tal proposito, la figlia di Bellita sospenderà il tour della Spagna.

Anticipazioni Una Vita: Ramon invita Marcia ad un evento

Ramon incoraggerà i vicini di Acacias 38 a seguirlo nei suoi piani di investimento, tanto che Liberto venderà la biblioteca per recuperare i soldi necessari.

Dall'altra parte, Cinta confesserà ad Emilio di amarlo, tanto da comunicare ai suoi genitori l'intenzione di lasciare Rafael. Nel frattempo, Felipe chiederà a Marcia di accompagnarlo all'ambasciata brasiliana, dove si svolgerà un importante evento. Infine la vedova di Samuel comincerà a dare segni di cedimento, e inizierà a provare sempre più sensi di colpa per quello che ha fatto ai vicini di Acacias 38.

Cinta lascia Rafael per Emilio

Gli spoiler di Una Vita, in onda in Spagna ad inizio luglio, annunciano che Liberto venderà ad Ignacio la sua biblioteca.

Poco dopo, quest'ultimo avrà un tenero incontro con una sua vecchia conoscenza, Rosina. Intanto Cinta confesserà di essersi innamorata di Emilio durante un confronto con Rafael. Allo stesso tempo, Genoveva avrà intenzione di rimediare agli errori commessi. La vedova di Samuel, infatti, restituirà la latteria a Lolita. A casa Dominguez, Bellita organizzerà un piano per dividere sua figlia da Emilio mentre la vedova di Maximiliano scoprirà che il Seler sta cercando dei finanziamenti per entrare in affari con il Palacios.

Lolita smaschera Genoveva davanti a tutti i vicini

Ursula pretenderà che Marcia rubi i documenti inerenti al processo fatto a Liberto da Felipe. Alfredo, invece, rivelerà a Lolita che la vedova di Samuel è l'artefice della truffa. La moglie di Antonito, a questo punto, schiaffeggerà la donna in mezzo alla strada davanti a tutti i vicini. Intanto la madre di Leonor si rifiuterà di uscire insieme ad Ignacio. D'altro canto, il Seler scoprirà di essere caduto in una trappola organizzata da Genoveva per separarlo dalla moglie, tanto da rimanerne sconvolto.

Allo stesso tempo, Lolita rivelerà agli amici che la moglie di Alfredo era una complice del crack della banca americana. Poco dopo, la donna si dimostrerà determinata a rimediare ai danni, tanto da voler testimoniare a favore del nipote di Donna Susana. Infine l'Alvarez Hermoso inviterà quest'ultima a recarsi insieme a lui all'ambasciata brasiliana al posto di Marcia. Come avanzerà la storia? Le prossime anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.