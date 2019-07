Le voci di un possibile ritorno di fiamma tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano hanno cominciato a rimbalzare sul web in seguito ad alcuni post malinconici pubblicati dalla ex coppia di Uomini e donne. Lei ha scritto una frase pronunciata in occasione della prima esterna con Galiano, facendo pensare che tale momento fosse ben vivo nella sua mente. Il su ex fidanzato, invece, ha pubblicato diverse canzoni presentate da Ultimo nel suo ultimo concerto a Roma e tra di esse non poteva mancare 'Rondini al guinzaglio', brano che ha segnato la scelta avvenuta nella puntata finale del Trono Classico.

E mentre i fan hanno cominciato ad interrogarsi in merito ad una possibile riappacificazione dopo i botta e risposta dei giorni scorsi, l'ex tronista ha deciso di mettere subito le cosa in chiaro, lasciando ben poco spazio ad una seconda chance per il loro rapporto.

Uomini e donne: le parole di Giulia su Manuel

È diventata un'abitudine consolidata tra gli ex protagonisti di Uomini e donne rispondere alle domande dei propri followers su Instagram, chiarendo il proprio punto di vista e aggiungendo informazioni sulla vita privata.

Giulia Cavaglià ha quindi approfittato di alcune richieste dei suoi utenti per esprimere il suo punto di vista sull'amore e, in modo più specifico, sulle relazioni del passato. Uno suo fan le ha chiesto se per lei è plausibile tornare insieme ad un ex. A tali parole la torinese ha messo subito le cose in chiaro: "È come dire utilizzeresti un paio di scarpe che sono andate fuori moda? Assolutamente no, io non tornerei con un ex". Ha poi aggiunto che ogni occasione potrebbe essere diversa ma che, comunque, se una storia è giunta al termine, è accaduto per un motivo ben preciso.

Una dichiarazione tanto esplicita lascia quindi ben poco spazio ai dubbi su un possibile seconda possibilità a Manuel, a differenza di quanto ipotizzato dopo i post malinconici di entrambi.

Continuano le polemiche su social

Giulia Cavaglià continua ad essere protagonista del Gossip estivo di Uomini e donne dopo l'annuncio della sua rottura con Manuel Galiano. Molti fan non hanno affatto gradito questa prematura decisione, continuando a dubitare sulle reali intenzioni che hanno portato la tronista a fare la sua scelta e chiamando in causa le solite accuse di 'business'.

Il commento pungente di un utente ha attirato l'attenzione della torinese che, poco dopo, ha risposto per le rime. Tale persona ha scritto: "Defollowatela, perché lei è una falsa. Tutto una farsa organizzata con Manuel". In risposta a simili affermazioni, Giulia ha chiosato: "Volevo dirti che mi stai ancora seguendo, che sbadato!" Già in altre occasioni, l'ex tronista si è affidata al web per chiedere ai fan di stare tranquilli e non giungere a conclusioni affrettate sulle sue decisioni.