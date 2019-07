Sorprendente novità arriva dalle nuove puntate di Una vita, trasmesse ad agosto in Spagna. Gli spoiler annunciano il ritorno di Mauro San Emeterio nelle vicende ambientate ad Acacias 38 a distanza di più di dieci anni dalla sua partenza con Teresa Sierra per la Francia.

Una Vita: Mauro torna ad Acacias 38

Le anticipazioni di Una Vita, tratte dalle puntate che andranno in onda ad agosto in Spagna annunciano un clamoroso ritorno ad Acacias 38. Stiamo parlando di Mauro San Emeterio, interpretato dall'attore Gonzalo Trujillo.

Ebbene sì, l'indimenticato protagonista della seconda stagione dello sceneggiato iberico insieme a Teresa Sierra (Alejandra Meco) ha confermato la sua presenza sul set di Acacias 38. Un'entrata di scena ricca di molte novità come ha rivelato il sito spagnolo "Diez Minutos".

Mauro e Teresa avevano aperto una scuola in Francia

Come ricorderete, l'ispettore Mauro era subentrato subito dopo l'addio straziante di Manuela e German De La Serna. L'uomo, infatti, aveva iniziato delle indagini per scoprire i colpevoli della morte dei due sfortunati amanti, tanto da puntare il dito contro la perfida Cayetana Sotelo Ruz, la moglie del medico.

In questo frangente, San Emeterio si era innamorato follemente della dolce maestrina Teresa, ossia la vera erede dei Sotelo Ruz. Dopo innumerevoli ostacoli, la coppia aveva trovato riparo in Francia sulla Costa Azzurra, dove aveva aperto una scuola. Qui la Sierra aveva dato una possibilità alla sua gravidanza dopo essere rimasta gravemente intossicata nell'incidente provocato dalla terribile Ursula Dicenta. Da quel momento dell'ispettore e della maestra si erano perse le tracce, fino ad adesso quando "Diez Minutos" ha rilasciato una clamorosa anteprima a riguardo.

San Emeterio torna insieme alla Sierra? I rumors

Stando alle trame di Una Vita, si evince che il ritorno di Mauro San Emeterio ad Acacias 38 è previsto per il mese di agosto in Spagna, sebbene la sua story-line sia ancora avvolta nel mistero. I telespettatori spagnoli, nel frattempo, si stanno chiedendo se Teresa Sierra comparirà accanto all'ispettore, magari insieme al frutto del loro grande amore. A tal proposito, è ben ricordare che l'attrice Alejandra Meco, che presta il volto alla dolcissima Elsa Laguna da un anno e mezzo ne Il Segreto, ha deciso di lasciare il set delle vicende ambientate a Puente Viejo per cimentarsi in nuovi impegni lavorativi.

Tuttavia, è certo che Mauro si troverà di fronte a delle nuove novità in quanto sono passati più di dieci anni dal suo addio, avvenuto 500 puntate prima. Ricordiamo ai telespettatori di Canale 5 che per assistere a queste puntate inedite dovremo attendere ancora un anno a causa della differenza di emissione tra La 1 e Mediaset.