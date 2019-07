Le anticipazioni degli episodi dell'apprezzata soap opera americana, Beautiful che vanno dal 15 al 19 luglio raccontano che nell'azienda Forrester si giungerà a un chiarimento tra Emma e Xander, dopo le varie incomprensioni. La giovane donna ringrazierà l'amato per non aver insistito nell'affrettare i tempi in merito al loro rapporto. La ragazza vorrà iniziare questa relazione con i piedi per terra in modo da non creare altri equivoci. Emma però dovrà fare i conti con le minacce di Zoe.

Pubblicità

Pubblicità

Quest'ultima non ha mai smesso di amare Xander e si impegnerà per riconquistarlo. Nel frattempo Xander finirà per abbracciare Emma e ricorderà le parole di Zoe.

La moglie di Ridge decide di presentarsi a casa di Katie

Brooke troverà il tempo per recarsi a casa di Katie, alla quale vorrà parlare dopo aver fatto una scelta sbagliata. La compagna di Thorne infatti, ha sottovalutato l'importanza di Bill (Don Diamont) e ha pensato di avere le spalle forti per vincere la causa contro l'ex compagno.

Pubblicità

La moglie di Ridge proverà a far cambiare idea alla sorella, in quanto la vicenda potrebbe diventare sempre più complessa con il passare del tempo. La madre di Hope non userà mezze misure e chiederà a Katie di dimenticare la custodia esclusiva, che potrebbe complicare la sua posizione di genitore se dovesse uscirne sconfitta.

Brooke si reca a casa di Bill per parlare della custodia esclusiva di Will

Brooke (Catherine Kelly Lang) penserà di avere le carte in regola per persuadere Katie, ma non riuscirà nel proprio intento, in quanto riceverà una risposta negativa dalla madre di Will.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La consorte del dottor Forrester non si perderà d'animo e deciderà di fare un salto a casa di Bill per ricevere il suo supporto. L'incontro tra i due ex finirà per convergere su altre tematiche e il padre di Liam coglierà l'occasione per baciare la madre di Hope (Annika Noelle). Brooke, nonostante quanto successo con l'uomo, prometterà a Bill di continuare a combattere per dargli il dovuto aiuto in merito alla causa contro Katie.

L'annuncio del fidanzamento di Katie e Thorne, la madre di Hope pensierosa

Le anticipazioni di Beautiful continuano con Justin, che verrà a sapere del bacio tra Bill e Brooke.

Il ragazzo non sarà affatto d'accordo. Brooke potrebbe raccontare quanto successo a Katie, oppure a Ridge. Se così fosse, la situazione si complicherebbe non poco. Successivamente, il padre di Steffy organizzerà una festa a sorpresa per celebrare il fidanzamento ufficiale di Thorne e Katie. Infine Brooke non potrà godersi l'atmosfera romantica, in quanto impegnata a trovare un espediente per vincere la battaglia in merito alla custodia di Will.