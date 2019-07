La soap opera spagnola “Una vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra non smette di appassionare con intrighi e colpi di scena che movimentano sempre le trame. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse sull’emittente televisiva LA 1 TVE questa settimana in corso, svelano che Liberto Seler dopo aver fatto allarmare la zia Susana con la sua sparizione improvvisa, passeggerà per le strade di Acacias 38 in compagnia della moglie Rosina Rubio.

Ebbene sì, il nipote della sarta e la madre di Leonor Hildago si riconcilieranno, dopo aver avuto una crisi matrimoniale per colpa di Alfredo Bryce e Genoveva. Quest’ultima intanto avrà una forte delusione d’amore, perché Felipe Alvarez Hermoso oltre a dirle di non averla mai amata, le sottolineerà di essersi avvicinato a lei soltanto per incastrare suo marito.

Genoveva devastata a causa di Felipe, Ledesma ricatta Emilio

Negli episodi in programmazione in Spagna da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019, ci sarà uno scontro tra Alfredo e l’uomo che si è intrufolato nella sua abitazione.

Lo scontro tra il marito di Genoveva e il malvivente farà preoccupare i vicini di casa. Nel frattempo Susana dopo aver scoperto il segreto di Liberto, temerà che voglia suicidarsi. Il nervosismo della donna crescerà ancora di più quando Casilda le confermerà che il Seler non sarà a casa quel pomeriggio. Ledesma sembrerà avere fretta che il matrimonio di sua figlia abbia luogo il prima possibile. In seguito Felipe dirà la verità a Genoveva, cioè di non aver mai provato niente per lei in nessun momento.

L’avvocato inoltre preciserà alla signora Bryce di essersi servito di lei per poter uccidere suo marito Alfredo, con l’obiettivo di ottenere i soldi che appartenevano agli abitanti. Genoveva sarà devastata nel rendersi conto che l’uomo che ama la disprezza. Ledesma dopo aver appreso che Emilio sta architettando un piano per non sposare sua figlia, lo minaccerà. Nel contempo Liberto si recherà da solo nel fiume in cui lui e Rosina hanno vissuto dei momenti di felicità e dopo aver scritto alcune righe sulla carta, si lascerà andare alle lacrime.

Improvvisamente qualcosa catturerà lo sguardo del Seler, dato che avrà l’impressione di aver visto qualcuno tra gli alberi. Ledesma dirà ad Emilio di essere disposta a svelare cos’è successo a Valdeza se continuerà la sua relazione con la figlia dei Dominguez.

Liberto ritorna a casa con Rosina, l’annuncio di Ramon

Cinta rinuncerà al suo amore per proteggerlo. Genoveva giurerà ad Ursula che ritornerà tra le braccia dell’Alvarez Hermoso.

Ramon nel corso finale dei preparativi del suo matrimonio con Carmen, avrà un annuncio da fare alla sua famiglia. Susana e i vicini staranno in ansia per la scomparsa del Seler. La sarta farà un sospiro di sollievo quando vedrà suo nipote ritornare a casa in compagnia di Rosina, come una coppia riconciliata e felice. Genoveva ordinerà ad Ursula di tenerla informata su tutti i movimenti di Felipe. Quest’ultimo intanto farà sapere a Liberto di avere una relazione con Marcia, e di temere che la moglie di Alfredo possa fargli del male.

Ramon dirà ai suoi familiari di voler andare a vivere con Carmen in un'altra casa, nonostante la riluttanza della nuora Lolita. I Dominguez faranno in modo che loro figlia Cinta possa recitare nel quartiere iberico, invece Emilio si alleerà con Antonito per annullare le sue nozze. Marcia rifiuterà la proposta di Felipe di formalizzare la loro storia d’amore, dicendogli di non essere ancora pronta a fare questo passo a causa del suo passato. Genoveva si presenterà a casa dell’Alvarez Hermoso e lo implorerà a tornare con lei ricevendo un netto rifiuto, dato che l’avvocato le dirà che nel suo cuore c’è un’altra donna. Ursula incoraggerà la sua signora ad andare avanti con la sua vendetta. Servante e Fabiana troveranno la loro pensione allagata, invece Emilio inizierà a mettere in atto il suo piano, comportandosi bruscamente con Angeline per vedere se la ragazza lo respinge. Ursula dopo aver scoperto che Marcia ha una relazione con Felipe, minaccerà la cameriera.