Tra le coppie più longeve che abbiamo visto formarsi nel corso degli ultimi anni a Uomini e donne, vi è sicuramente quella composta da Oscar e Eleonora. I due ormai sono felicemente fidanzati da tre anni e tra numerosi alti e bassi hanno portato avanti una relazione che ha fatto sognare il pubblico da casa. Eppure nelle ultime ore si sono rincorsi diversi rumors riguardanti una presunta crisi in corso tra i due ex volti di Uomini e donne. A confermare il tutto è stata proprio la bella Eleonora, la quale ha ammesso che questo non è un momento facile per lei e il suo fidanzato.

La verità su Oscar e Eleonora di Uomini e donne: lei conferma la crisi ma chiede rispetto ai fan

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che dopo tutto il chiacchiericcio che è stato fatto sui social e dopo le varie tesi che sono state avanzate, Eleonora Rocchini ha deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto prendendo la parola in prima persona e precisando che effettivamente questo non è un momento facile per lei ed Oscar.

La ragazza ha parlato di un momento non ben definito tra lei e il suo fidanzato e sicuramente non sereno e ha aggiunto che non ne vuole parlare con i suoi fan perché la situazione è ancora poco trasparente. Eleonora, quindi, ha precisato che non intende tirarsi indietro di fronte alle continue domande dei fan che vogliono sapere qualcosa in più su questa crisi in corso, aggiungendo che quando la situazione sarà un po' più chiara per tutti, racconterà quello che è successo.

'Andateci piano con i commenti', dice Eleonora ai suoi fan su Instagram

L'ex protagonista di Uomini e donne, inoltre, ha aggiunto che sui social non si farà mai vedere triste, perché quando sta male si chiude in casa ed evita di farsi vedere su Instagram. 'Se faccio una storia non mi metto a fare la vittima', ha dichiarato la Rocchini che per finire ha chiesto rispetto e privacy ai suoi fan. 'Andateci piano con i commenti', ha chiosato la Rocchini nel suo sfogo.

E pensare che soltanto qualche settimana fa, i fan di Oscar e Eleonora si erano illusi nel momento in cui la coppia aveva postato un video sui social, dove l'ex tronista porgeva un anello al dito della sua fidanzata, di fronte ad un bellissimo tramonto.

Un video che aveva fatto sognare i fan della coppia, i quali avevano pensato che stesse per arrivare il matrimonio tra i due. Peccato, però, che poche ore dopo la diffusione della notizia sui social, i due abbiano smentito tutto dicendo che per il momento non era ancora giunta l'ora delle nozze e oggi, come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, arriva la notizia della coppia di volersi prendere una 'pausa di riflessione'.

Riuscirà a tornare il sereno tra i due? Vi terremo aggiornati.