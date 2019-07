Continuano gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera tedesca, intitolata "Tempesta d'amore". Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 22 fino a sabato 28 luglio raccontano che sarà al centro delle trame il personaggio di Xenia. La donna si vedrà costretta a cambiare i propri piani dopo aver pensato di lasciare il Furstenhof. Uno degli intenti di Xenia sarà quello di mettersi alla ricerca della vicinanza di Christoph. Denise, dal canto suo, vorrà combattere per la sua vita ma la situazione si complicherà. Il destino della ragazza sarà nelle mani di Joshua, l'uomo di cui è sempre stata innamorata.

La dichiarazione d'amore fatta da Annabelle a Joshua

Fabien sentirà le pressioni legate al lavoro ma non potrà ricevere alcun tipo di aiuto dagli amici Andrè e Michael. Paul si impegnerà per dare un sostegno ai problemi legali di Fabien, che dovrà fare i conti con le pressioni della polizia. Annabelle comprenderà di essere innamorata di Joshua e non vorrà rinunciare ai sentimenti nutriti nei suoi confronti. La giovane donna sarà pronta a fare una dichiarazione d'amore all'amato ma non sarà a conoscenza di un segreto che lo riguarda.

I sensi di colpa di Boris, Fabien può ottenere una borsa di studio

Un altro capitolo delle puntate di Tempesta d'Amore in onda tra il 22 e il 28 luglio, riguarda il personaggio di Jessica che assumerà degli strani comportamenti nei confronti di Romy: sarà evidente che la donna nasconde qualcosa. Ci saranno poi delle notizie importanti per quanto riguarda il futuro di Fabien, perché le verrà data la possibilità di ottenere una borsa di studio presso un'accademia musicale di rilievo.

Denise proverà a dimenticare i sentimenti nutriti nei confronti di Joshua e deciderà di porre la massima concentrazione intorno alla sfera lavorativa. Inoltre, le ricerche compiute da Dora e George non daranno l'aiuto atteso. Boris, dal canto suo, si vedrà tormentato dai sensi di colpa dovuti al rapporto con Annabelle.

I ricatti subiti da Natascha

Jessica e Annabelle riusciranno a trovare un accordo in modo da non far sapere a nessuno ciò che hanno fatto ma ci sarà un colpo di scena inaspettato.

Jessica si renderà conto di essere stata ingannata, dopo aver capito che le sono state raccontate delle bugie da parte della sorella di Denise. Fabien dovrà gestire i tanti impegni di lavoro e Valentina crederà che l'uomo non sia in grado di controllare la situazione. Jessica pretenderà il risarcimento danni da Annabelle. Infine Natascha (Melanie Wiegmann) subirà dei ricatti e Michael vorrà risolvere la questione chiedendo consiglio ad Andrè (Joachim Latsch), sicuro che possa trattarsi di un tentativo di frode.