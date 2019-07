Nuovo spazio dedicato alle novità su Bitter Sweet, la Serie TV made in Turchia che sta conquistando sempre più telespettatori sulle reti Mediaset. Le trame dell'episodio in onda mercoledì 3 luglio su Canale 5, rivelano che Demet deciderà di organizzare un piano contro Nazli Perin e sua sorella Asuman per allontanarle per sempre da Ferit Asan. Deniz, invece, respingerà ancora una volta l'amore di Alya.

Bitter Sweet: Ferit sta male

Nell'episodio precedente di Bitter Sweet - Ingredienti D'amore, trasmesso martedì 2 luglio su Canale 5 abbiamo visto Ferit accusare una brutta influenza, tanto che Nazli si è offerta di fargli da infermiera personale. La Perin, infatti, ha rinunciato a recarsi al concerto di Alya insieme alle amiche pur di assister all'Asan influenzato.

Anticipazioni Bitter Sweet: Engin e Fatos bloccati in ascensore

Intanto il colloquio di lavoro di Fatos si è rivelato un vero e proprio flop. Dopodiché l'amica della cuoca e Engin hanno preso l'ascensore insieme, che si è bloccato per un guasto elettrico. Qui la giovane ha accusato un attacco di panico per la paura. Fortunatamente, l'amico di Ferit l'ha aiutata a superare brillantemente l'inconveniente. I due giovani, grazie a questo imprevisto, sono riusciti a fare luce nei loro sentimenti. Infine Asuman (Ilayda Akdoğan) ha trascorso delle giornate tranquille, nonostante sia una complice di Hakan (Necip Memili) e Demet.

Demet gelosa della Perin e Ferit

Le nuove anticipazioni di Bitter Sweet, riguardante l'episodio 18 in programma mercoledì 3 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, annunciano che Demet diventerà pazza di gelosia per la nascita della frequentazione tra Nazli e Asan. A tal proposito, la sorella di Deniz ideerà un crudele piano per dividere l'Asan e la Perin: infatti deciderà di rivelare al manager che Asuman ha fotografato i documenti della custodia del piccolo Bulut.

Un modo per punire sia Asuman che Nazli (Ozge Gurel), sua complice. Per tale ragione, la sorella della cuoca stabilirà un'accordo con Demet e Hakan, mentre lo zio di Bulut (Alihan Türkdemir) otterrà un’ordinanza per vietare l'ingresso di Hakan nella società.

Deniz spezza il cuore di Alya

In contemporanea a tutto ciò, Deniz e Alya (Türkü Turan) saranno messi di fronte ad alcuni problemi di cuore. Il fratello di Demet, infatti, continuerà a respingere Alya, nonostante abbia acquistato il locale dove è solita esibirsi in concerto.

Invece ci saranno brutte notizie in arrivo per Fatos (Öznur Serçeler), che non guadagnerà la stima di Engin (Balamir Emren) né troverà un'occupazione. Come proseguirà la vicenda? Le prossime anticipazioni sulla serie tv con protagonista Ozge Gurel lo sveleranno.