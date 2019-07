Tra gli ex tronisti di Uomini e donne rimasti nel cuore del pubblico che segue la trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, vi è sicuramente Giovanni Conversano, il quale in questi giorni si è raccontato senza filtri in una lunga intervista concessa alla rivista Di Più, dove per la prima volta ha parlato del periodo difficile che ha dovuto affrontare subito dopo la fine della sua esperienza televisiva dalla De Filippi. Un periodo decisamente non facile per Giovanni, il quale non ha nascosto di essere caduto nella rete della depressione.

Il racconto dell'ex tronista Giovanni dopo l'avventura televisiva

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che nell'intervista concessa a Di Più, Giovanni ha ammesso che nel momento in cui finì la sua esperienza come tronista a Uomini e donne, il telefono cominciava a non squillare più come una volta e da quel momento sono cominciati i suoi 'guai'. 'Mi sentivo morire', ha dichiarato l'ex tronista, ammettendo che quando le persone gli chiedevano che fine avesse fatto e perché non lo si vedeva più in televisione, lui rispondeva dicendo che era in attesa di fare un nuovo programma, un provino oppure un film.

In realtà, però, questa non era la verità e Giovanni sapeva benissimo che in quel momento non stava mentendo soltanto alle persone che lo volevano bene ma in primis e soprattutto a se stesso, visto che non c'era nessun provino da sostenere e nessuna trattativa in corso per nuovi programmi televisivi da fare.

A distanza di anni, però, Giovanni può ammettere tranquillamente che quello che era un tempo ormai non lo è più e che il tronista sembra essere soltanto un lontano ricordo della sua vita.

Giovanni, però, nel corso dell'intervista concessa a Di Più non ha nascosto che non sempre è stato facile scrollarsi di dosso i pregiudizi per questa sua esperienza lavorativa nel programma pomeridiano di Maria De Filippi.

La nuova vita di Giovanni dopo Uomini e donne: presto il matrimonio

Giovanni, infatti, ha ammesso che ancora oggi ci sono persone che hanno un po' di diffidenza a chiudere dei contratti di lavoro con lui, poi però quando si rendono conto che si tratta di una persona seria ed affidabile, non ci pensano su due volte a lavorare con lui.

'Appena capiscono che sono un professionista, i contratti li firmano', ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e donne.

Come vi dicevamo, oggi, la vita di Giovanni è cambiata radicalmente: ora è un modesto manager ma soprattutto un padre felice. Nell'intervista rilasciata a Di Più, inoltre, ha anche ammesso che in queste settimane con la sua nuova compagna stanno progettando il matrimonio e ben presto convoleranno a nozze.