Finale romantico per i due protagonisti Massimo e Candela di "Lontano da te", la fiction surreale di provenienza ispanica. I due si ritrovano dove si sono incontrati la prima volta, e tra illusione e realtà si conclude la loro avventura. Per seguire la fiction in replica basta usare l'app scaricabile di Mediaset Play On Demand.

Candela e Massimo si rivedono a Praga

L'incontro che sembrava ormai impossibile tra la ballerina Candela e l'imprenditore romano Massimo, finalmente tra "allucinazioni" e tentennamenti dei due, diventa realtà.

L'imprenditore e la ballerina lasciano le rispettive famiglie per rivedersi dove si sono conosciuti e cioè a Praga. Ma non tutto filerà liscio anzi Massimo verrà incolpato di un reato e rischierà di essere estradato. I due per caversela scapperanno e potranno così vivere il loro amore, dove si sono conosciuti.

Massimo è un imprenditore di una ricca famiglia borghese italiana, che ha un'agenzia di viaggi ormai in crisi conclamata, fidanzato da anni con un medico si lascia andare a questa nuova relazione con la pasticciona ballerina spagnola.

Candela, ispanica maestrina di ballo, che combatte per tenere aperta la sua scuola piena di debiti dove lavora, vive con la stravagante madre Rosario crescendo il figlio da sola, visto che il compagno è finito in carcere per truffa.

Replica della puntata su MediasetPlay

Per rivedere la puntata di ieri sera, o quelle già trasmesse nelle settimane precedenti, è necessario registrarsi compilando l'apposita scheda. Completata la registrazione, per poter accedere è necessario a questa punto confermare l'avvenuta registrazione, cliccando il link trasmesso dal sito nella propria mail personale.

L'app di Mediaset On Demand può essere anche scaricata su tablet, computer e smartphone.

La fiction che è un misto tra immaginazione e romanticismo è stata realizzata in Spagna, la fiction in Italia non ha ottenuto però grande successo. La puntata precedente è stata seguita da poco più di 1.491.000 telespettatori registrando solo il 9,1% di share, un flop totale rispetto ad altre fiction delle reti Rai e delle reti commerciali, e rispetto a molte altre fiction spagnole.

Ci si chiede se ci sarà una prosecuzione nella storia tra Candela e Massimo, i due si sono amati in questo loro viaggio d'amore, ma per il momento poche sono le conferme e le notizie su una seconda stagione. Molto dipenderà dal seguito della fiction in Spagna, su Telecinco ancora non è stata trasmessa la fiction, quindi per avere altre notizie sul prosieguo, i telespettatori dovranno aspettare la messa in onda spagnola della storia della stravagante coppia.