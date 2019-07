È tutto pronto per la seconda puntata di Temptation Island che oggi 1° luglio verrà trasmessa in prima serata su Canale 5. Il viaggio nei sentimenti delle sei coppie continua e per una di esse potrebbe arrivare il falò di confronto: Nunzia non ha affatto gradito il comportamento di Arcangelo, che ha cominciato subito a divertirsi con le single presenti nel villaggio. Per tale ragione desidera confrontarsi con lui per capire se il loro rapporto potrà continuare nonostante lui le abbia mancato di rispetto.

Pubblicità

Pubblicità

I canali ufficiali del reality hanno già fornito delle succose anticipazioni su ciò che verrà trasmesso stasera e tutto fa pensare a dei momenti non certo facili per altri fidanzati tra i quali Vittorio e Katia, Andrea e Jessica.

Temptation Island anticipazioni: un nuovo video per Andrea

Anche questa sera saranno tempi duri per Andrea. Le anticipazioni di Temptation Island relative alla seconda puntata rendono noto, infatti, che lui sarà chiamato a visionare un terzo video della fidanzata.

Pubblicità

La scorsa settimana Filippo Bisciglia era già in possesso di tali immagini, ma ha preferito evitare di mostrarle ad Andrea, già particolarmente scosso davanti al comportamento di Jessica. Non certo a caso, lui aveva chiesto il falò di confronto ma lei aveva rifiutato di presentarsi all'appuntamento, rivelando di voler vivere in fondo il suo percorso nell'isola delle tentazioni. E il terzo video potrebbe persino essere destinato a peggiorare il punto di vista del suo fidanzato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Il falò di confronto, invece, potrebbe arrivare per Arcangelo e Nunzia su richiesta di quest'ultima. Sebbene in questo caso non siano pervenute anticipazioni ufficiali sull'esito di un probabile faccia a faccia, i rumors della vigilia non fanno ben sperare un positivo epilogo della relazione sentimentale che dovrebbe essere arrivata al capolinea.

Oggi a Temptation: Vittorio furioso con Katia

Proseguendo con le anticipazioni di Temptation Island relative alla puntata di oggi 1° luglio, Vittorio visionerà un video della sua fidanzata Katia.

In questo caso, non è chiaro se lei perderà il controllo con un tentatore ma è certo che la reazione del fidanzato non sarà delle migliori. Lui, infatti, uscirà dal 'pinettu' furioso e sbotterà contro Katia, accusandola di avere buttato via due anni e mezzo d'amore. Il viaggio nell'isola delle tentazioni potrebbe riservare sorprese negative anche per David e Cristina, coppia proveniente dal Trono Over di Uomini e donne. Ilaria, invece, vedrà qualcosa del suo fidanzato Massimo che la manderà su tutte le furie e sembra che il ruolo di Federica Lepanto potrebbe essere determinante da questo punto di vista.