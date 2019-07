Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Nel corso della settimana che andrà dal 22 al 26 luglio saranno moltissimi i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti lo sconforto di Raffaele, incapace di aiutare suo figlio a liberarsi dalla sua ossessione per Beatrice. Anche Marina sarà al centro delle scene a causa della sua determinazione nel voler recuperare a tutti i costi e il rapporto con suo padre nonostante la sua grave malattia.

Serena invece, messa alle strette da Filippo, si vedrà costretta a rifiutare la proposta del marito di concepire un altro figlio. Otello avvertirà in maniera forte la mancanza di Teresa mentre Vittorio sarà ancora una volta diviso tra la sua passione per Anita e il suo attaccamento ad Alex la quale vivrà momenti di tensione con sua sorella Mia e il resto della sua famiglia.

Diego darà grandi preoccupazioni a suo padre

Raffaele dopo aver capito che Diego è ormai irrecuperabile e che corre il grave rischio di attentare alla sua vita, si farà prendere dallo sconforto.

Vittorio continuerà ad essere combattuto in merito a quale scelta fare. Del Bue infatti sarà sempre più indeciso se seguire la sua folle attrazione per la Falco o la serenità con Alex. Otello stanco della lontananza da sua moglie racconterà alcune cose che da tempo ha tenuto per sé e lascerà intendere chiaramente che a dividerli non è stata solo una questione geografica.

Giulia farà ritorno a Napoli

Giulia prima del suo ritorno a Napoli trascorrerà una giornata con Denis.

Marina, felice per aver ritrovato suo padre, trascorrerà con lui dei bei momenti in cui entrambi ritroveranno una grande sintonia, ma ad un tratto la situazione cambierà a causa dei gravi problemi di salute di Arturo. Raffaele in crisi a causa delle sue preoccupazioni per il maggiore dei suoi figli, cercherà il supporto di sua moglie.

La Giordano, decisa ad aiutare suo padre. si mostrerà pronta ad affrontare qualsiasi ostacolo pur di alleviare la sua sofferenza.

Dopo esser stata in compagnia di Denis, Giulia sarà costretta a prendere una difficile decisione. Serena e Filippo decideranno di passare una piacevole giornata di relax in barca, mentre Irene avrà un baby-sitter particolare: nonno Roberto.

Vittorio riuscirà a capire qualcosa in più rispetto al contesto familiare di Alex grazie ad un incontro casuale al Vulcano. La situazione però si rivelerà ben presto tutt’altro che semplice da affrontare. Marina prenderà una decisione molto importante per cercare di aiutare Arturo ad avere giustizia, sarà legata alla storia della sua famiglia raccontata da Raffaele? Irene metterà parecchio sotto pressione nonno Roberto, ma Ferri riuscirà a non perdere la pazienza?

Mia contro Alex

Dopo aver ricevuto uno schiaffo, Mia deciderà di farla pagare a sua sorella. Vittorio intanto si ritroverà a dover gestire da un lato le tensioni derivanti dalla famiglia di Alex e dall’altra le asfissianti pressioni di Assunta. Marina, dopo una consulenza con l’avvocato Leone, si ritroverà costretta a dover affrontare suo padre. Filippo farà una sorprendente proposta a sua moglie che, presa alla sprovvista, gli dirà di non essere pronta per una seconda gravidanza.

Come la prenderà Sartori?