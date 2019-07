Ieri è andata in onda una nuova puntata di Manifest, la serie sta ottenendo un discreto riscontro di pubblico, e già è confermata la seconda stagione. Secondo le anticipazioni della terza puntata del 17 luglio, Ben si farà assumere alla SDU, il suo intento è quello di fare nuove indagini negli archivi della società e scoprire indizi sul disastro del volo 828. La puntata di ieri è disponibile in replica su Mediaset Play.

La terza puntata in onda su Canale 5 il 17 luglio

Continuano ad appassionare il pubblico le puntate della serie Manifest, che verrà trasmessa nuovamente, alle ore 21:20 su Canale 5, il 17 luglio.

In questa nuova puntata andranno in onda tre nuovi episodi, in cui non mancheranno colpi di scena e momenti al cardiopalma.

Nell'episodio n. 7 dal titolo "Tutto a posto, niente in ordine", Ben per riuscire a carpire informazioni, senza destare sospetti, si farà assumere dalla SDU per cercare di trovare qualche indizio negli archivi della società. Tramite questa sua indagine riuscirà a trovare la documentazione di una passeggera del volo 828.

Michaela e Jared, alle prese con un caso di omicidio scopriranno che l'identità del ladro colpevole del reato è nota al nipote della vittima, ma questi non intende dire nulla.

Per Ben le cose si metteranno male, in quanto verrà scoperto mentre sta trafugando la documentazione nella sede della SDU, ma Vance deciderà di non dire nulla.

Nell' episodio n. 8 dal titolo "Punto di non ritorno" Harvey, uno dei passeggeri del volo 828, affetto da una malattia mentale che gli fa credere di essere l'angelo della morte, in un momento di particolare follia, salirà su un palazzo e si getterà nel vuoto. Cal farà ritorno a scuola ma noterà di non avere più niente in comune con i suoi amici.

Grace si accorgerà che Lourdes ha acquistato un kit per la fertilità.

Nell'ultimo episodio della puntata il n. 9 dal titolo" Bilancio delle vittime", Ben verrà contattato da Autumn Cox, un'altra passeggera del volo su cui sta indagando. La donna è un'impostora intenzionata a spiare le sue mosse. Per i protagonisti della serie le indagini, finalmente, porteranno ad una nuova pista: troveranno il posto dove sono tenuti nascosti i passeggeri del volo.

Durante un conflitto a fuoco ed un'esplosione Vance, Jared e Laurence verranno feriti, subito verranno soccorsi, ma per Vance non ci sarà nulla da fare. Grace e Ben decideranno di separarsi.

Ascolti e info sulle repliche delle puntate trasmesse

La puntata trasmessa ieri sera ha registrato un discreto ascolto. La serie è stata seguita da 1.974.000 di spettatori registrando l'11,1% di share. Chi volesse rivedere la puntata andata in onda può farlo da Mediaset Play, disponibile anche in app scaricabile su PC, smartphone o tablet.

Il sito è gratuito, è richiesta solo la registrazione per visionarne i contenuti. Basta compilare la scheda che appare cliccando il tasto di registrazione e confermare il tutto dal link ricevuto nella propria mail.