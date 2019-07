Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Nel corso della settimana che andrà dal 15 al 19 luglio, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti lo strano comportamento di Diego, che ormai deciso a compiere un gesto insano, desterà l’enorme preoccupazione dei suoi familiari soprattutto Raffaele. Farà il suo ritorno a Napoli anche Patrizio che a sorpresa riceverà un’importante proposta di lavoro che lo metterà a dura prova.

Anche Marina sarà al centro delle scene. La donna decisa a ricostruire un rapporto con l’uomo misterioso si ritroverà di fronte ad una spiacevole e amara verità. Filippo e Serena continueranno ad affrontare momenti di tensione a causa del nuovo impiego di Filippo. Alex di ritorno dal viaggio con Vittorio riceverà una inaspettata telefonata.

Il ritorno inaspettato di Patrizio a Palazzo Palladini

Il giovane dei Giordano farà rientro a Napoli in maniera del tutto inaspettata dichiarando di aver portato a termine il suo importante percorso di formazione al nord.

Beatrice rivelerà ai suoi colleghi d’ufficio di aver ricevuto una buona proposta di lavoro e che con molta probabilità accetterà, interrompendo così la loro giovane collaborazione. Diego invece apparirà sempre più fuori di se e molto vicino a compiere un gesto insano, lo farà davvero? Filippo in procinto di partire per questioni lavorative e consapevole che questi nuovi impegni possano minare la sua serenità familiare, deciderà di dare la massima priorità alla sua relazione onde evitare ulteriori incomprensioni coniugali.

Otello isolato dai suoi affetti

Otello gioioso e entusiasta della sua nuova attività sul web e del successo ricevuto, finirà per isolarsi dai suoi affetti mettendo come priorità assoluta la comunità virtuale in cui è finito per caso. Marina decisa a costruire un legame forte con l’uomo che ha deciso di accogliere in casa, finirà per porlo al centro della sua attenzione, ma proprio nel momento in cui il legame tra loro si rafforzerà arriverà per lei una triste verità che potrebbe gettarla ancora una volta nello sconforto.

Patrizio invece si mostrerà parecchio infastidito dal comportamento da latitante di Diego. Beatrice sarà costretta a prendere una difficile decisione, lasciare o meno lo studio Navarra. Per Filippo e Serena invece i problemi saranno sempre all’ordine del giorno ma alla fine i due riusciranno a trovare una soluzione in maniera semplice, nonostante le difficoltà.

La delusione di Marina dopo la scoperta su Arturo

Marina scoprirà che Arturo è affetto da una grave forma di tumore e che lui stesso consapevole della sua sorte ha deciso di rifiutare qualsiasi tipo di cura.

Per Patrizio arriva una importante ed inaspettata proposta lavorativa: Filippo e Serena vorrebbero ingaggiarlo come Chef su una delle loro imbarcazioni. Il giovane Giordano accetterà?

La sorprendente decisione di Giulia

La signora Poggi, desiderosa di rivedere il suo amato, deciderà di partire e raggiungerlo, ma a Napoli qualcuno reclamerà la sua presenza. Una volta da Denis però la donna riceverà una spiacevole sorpresa che la costringerà a rivedere i suoi piani.

Patrizio spinto dall’entusiasmo dei coniugi Sartori deciderà di accettare la loro offerta di lavoro, nonostante Roberto non ne sia a conoscenza. Poco dopo Filippo sua moglie e suo padre daranno il via alla loro nuova attività con tanto entusiasmo. Raffaele invece continuerà ad essere preoccupato per suo figlio Diego irreperibile da troppo tempo. Giulia passerà dei momenti davvero difficili e perderà tutte le sue certezze sull’uomo che ama. Alex farà ritorno da Berlino e riceverà una telefonata del tutto imprevista.