Le anticipazioni dell'episodio della soap opera di Rai 3 Un posto al sole in onda lunedì 15 luglio alle ore 20:45 svelano che al centro delle trame ci sarà innanzitutto il personaggio di Patrizio. Quest'ultimo farà rientro nella città di Napoli dopo aver trascorso un lungo periodo lontano dalla famiglia per seguire uno stage utile a migliorare l'esperienza culinaria. Beatrice (Marina Crialesi) si presenterà allo studio per informare Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) che molto probabilmente terminerà la collaborazione con loro per accettare una nuova offerta di lavoro.

La Lucenti si dimostrerà contenta all'idea di avviare una nuova esperienza professionale insieme all'avvocato Aldo Leone (Luca Capuano) e non avrà alcun tipo di ripensamento.

Beatrice contenta di lavorare nello studio dell'avvocato Aldo Leone

Beatrice dimostrerà di dare importanza esclusiva al potere, come avvenuto in passato con Enriquez e sarà pronta per mettere in secondo piano l'amicizia con Niko, pur di ottenere il suo scopo.

Questo atteggiamento della Lucenti farà andare su tutte le furie Diego (Francesco Vitiello), che si è impegnato per instaurare un rapporto di amicizia con l'ex fidanzata. Il ragazzo, però, non riuscirà a mettere da parte la gelosia nei confronti della donna e comincerà a commettere una serie di errori.

Raffaele si rende conto del continuo malessere del figlio Diego

Raffaele (Patrizio Rispo) proverà in ogni modo a far ragionare il figlio che dimostrerà di essere dipendente da Beatrice.

L'agente assicurativo sarà vicino a perdere la calma. Il fratello di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) non riuscirà ad accettare che Beatrice ha una relazione con Aldo (Luca Capuano) e continuerà a essere possessivo nei confronti dell'ex compagna.

Otello continua a pensare al successo sul web mettendo da parte gli affetti familiari

Filippo (Michelangelo Tommaso), nel frattempo, sarà costretto a intraprendere un nuovo viaggio di lavoro e sarà distante da Serena.

Il fratello di Sandro ha avuto delle incomprensioni con la consorte e crederà che il progetto del chartering gli stia facendo mettere in secondo piano la famiglia. Il figlio di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si renderà conto che il suo impiego rappresenta uno dei maggiori ostacoli in merito all'equilibrio con Serena. Il dottor Sartori vorrà trovare il modo per dare la massima priorità alla relazione con la Cirillo (Miriam Candurro), dimenticando per un attimo il lavoro.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Otello (Lucio Allocca) che, dopo il successo ottenuto come web star, prenderà una decisione inaspettata. L'ex vigile si dirà intenzionato a prendere le distanze dagli affetti familiari.