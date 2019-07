Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alla terza settimana di luglio, annunciano numerosi colpi di scena per tutti i personaggi della seguitissima soap partenopea. Dopo lo straordinario successo delle scorse settimane, i protagonisti più amati del piccolo schermo italiano dovranno fare i conti con le conseguenze di quanto avvenuto nel corso degli episodi precedenti.

In particolare nelle puntate in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio, giungerà ad un punto di svolta l'intricata vicenda che coinvolge, ormai da tempo, Marina Giordano e Arturo.

La donna, sempre più convinta che il senzatetto sia in realtà suo padre, deciderà di instaurare un rapporto più intimo nella speranza di scoprire qualcosa in più sulla vera identità dell'uomo. Tuttavia la Giordano si scontrerà con il carattere burbero e riservato di Arturo che cercherà in tutti i modi di allontanarla. Poco dopo, però, Marina entrerà a conoscenza di uno sconcertante segreto che sconvolgerà tutti i suoi piani: Arturo, affetto da una grave forma di tumore, è deciso a non sottoporsi ad alcuna cura che potrebbe liberarlo dal tremendo male che lo affligge. Una scelta che getterà Marina in uno stato di profonda angoscia.

Un posto al sole: Diego, sempre più depresso, sparirà nel nulla

Ma la triste vicenda privata che riguarda la Giordano non sarà l'unica a tenere banco nei prossimi episodi di Un posto al sole. Straordinarie rivelazioni riguarderanno anche Vittorio. Il giovane, dopo aver trascorso un pomeriggio di passione con Anita, è infatti partito con la sua fidanzata Alex alla volta di Berlino. Una fuga romantica nata dal desiderio di fare chiarezza nel suo cuore che non si è, tuttavia, rivelata utile.

Di ritorno a Napoli, infatti, Alex riceverà una misteriosa telefonata che potrebbe mettere in discussione la sua relazione con il giovane Del Bue.Problemi sentimentali riguarderanno anche Diego Giordano. L'uomo, dopo aver provato invano ad instaurare un rapporto d'amicizia con la sua ex compagna, attraverserà un periodo di forte malessere a causa della vicinanza tra Diego e Beatrice. Una situazione che lo porterà al limite della sopportazione e lo costringerà a vagliare l'ipotesi di commettere un gesto folle.

Anticipazioni UPAS 15-19 luglio: Otello sempre più lontano dai suoi affetti

Infine, negli episodi di Un posto al sole in onda la terza settimana di luglio gli spettatori assisteranno al ritorno di Patrizio a Napoli.

Il giovane dei Giordano riceverà un'inaspettata proposta di lavoro. Serena e Filippo gli proporranno, infatti, di lavorare all'interno di una delle loro imbarcazioni come chef. Una proposta che, dopo le reticenze iniziali, Patrizio accetterà con entusiasmo. Novità anche per Otello che dopo esser diventato una star del web attraverserà un periodo particolarmente complesso a causa del suo nuovo atteggiamento. Sempre più immerso nel mondo virtuale, l'ex vigile finirà per allontanare le persone più care in cambio di una fugace gloria.