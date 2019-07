Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate spagnole sanciscono l'entrata in scena di un nuovo personaggio, destinato a portare con sé il suo carico di sorprese e di misteri. La persona in questione sarà Esther, il cui passato andrà in qualche modo a legarsi con quello di Don Berengario. Interpretata dall'attrice Patrizia Delgado, la giovane si presenterà a Puente Viejo con una foto della madre Marina, una donna che molti anni prima aveva intrattenuto una relazione sentimentale proprio con l'attuale sacerdote del paesino spagnolo.

Esther racconterà la sua storia, confermando di essere il frutto della storia d'amore di Don Berengario ai tempi del seminario. Ma se il carattere della ragazza apparirà docile e gentile davanti al prete, ben diverso sarà il suo comportamento alle sue spalle, lasciando chiaramente presagire ad inaspettati sviluppi di questa vicenda.

Il Segreto anticipazioni: la madre di Esther è morta

Stando a quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto della settimana dal 15 al 19 luglio, una giovane si presenterà improvvisamente alla canonica confermando l'incredibile somiglianza con una donna del passato di Don Berengario (di cui avrà con sé una foto).

Interpellata dal sacerdote sulle ragioni di tale aspetto fisico, la ragazza spiegherà di essere la figlia di quella donna che lui aveva frequentato quando studiava al seminario. All'epoca si era trattato di un grande amore, che aveva messo a rischio la continuazione della sua carriera ecclesiastica. Marina, la giovane di cui si era innamorato, era poi scomparsa all'improvviso e lui non aveva mai scoperto la sua gravidanza.

Esther, infatti, ammetterà di essere il frutto di quell'amore e, ora che la madre è morta, di non avere più una persona sulla quale contare. Don Berengario si renderà disponibile a sostenerla, ad offrirle aiuto e ospitalità a Puente Viejo.

Lo strano carattere di Esther

Chiarita la propria parentela con Esther, nelle puntate spagnole de Il Segreto Don Berengario comincerà ad apparire in pubblico insieme alla giovane che presenterà come una parente.

L'unico ad essere informato sulla verità sarà Don Anselmo al quale il collega scriverà una lettera spiegando i dettagli di quanto scoperto. La giovane farà subito breccia nel cuore del padre, mostrandosi davanti a lui come una persona gentile e premurosa. Eppure, quando lui non sarà presente, il comportamento della ragazza sarà molto diverso: insolente e superba, la nuova arrivata desterà la curiosità e la preoccupazione degli abitanti di Puente Viejo.

In molti, infatti, si chiederanno le motivazioni di tale diversi caratteri e il fatto farà pensare a nuovi misteri per il futuro.