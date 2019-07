Continuano le avventure dei protagonisti dell'amata soap opera americana, 'Beautiful' che tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto spiegano come si complicheranno le vicende della famiglia Forrester. Katie e Thorne penseranno di aver raggiunto il giusto equilibrio per poter compiere un passo importante nella loro esistenza come quello del matrimonio.

La sorella di Brooke dimostrerà di non voler perdere la custodia del piccolo Will e cercherà di vincere lo scontro con Bill: lo Spencer, però, non si arrenderà di fronte all'affronto della rivale.

Un momento di complicità all'interno delle famiglie Forrester e Logan

La Logan e l'attuale fidanzato penseranno di compiere la scelta giusta convolando a nozze: i due sogneranno di formare una famiglia insieme a Will.

I due innamorati potranno far leva sul sostegno ricevuto da Ridge (Thorsten Kaye) che si impegnerà per dare la possibilità a Katie e Thorne di vincere la causa. Ridge accetterà di fare da testimone al fratello: avrà la possibilità di vivere un momento di complicità con Thorne, con il quale ha ritrovato il giusto rapporto. Brooke (Catherine Kelly Lang), dal canto suo, sarà pronta ad accettare la richiesta di Katie di diventare la damigella: sarà felice di condividere questo momento con la sorella. La Logan, però, sarà fermamente contraria alla causa contro l'editore statunitense.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il giorno delle nozze di Katie e Thorne

Bill (Don Diamont) sarà pronto per dichiarare guerra contro Katie ma non sarà a conoscenza del coinvolgimento di Ridge in merito alla questione giudiziaria. Il Forrester vorrà mettere in atto una diabolica strategia, quella di corrompere il giudice in modo da far perdere la causa allo Spencer. Katie e Thorne si troveranno a casa e avranno la possibilità di preparare il loro matrimonio.

La futura sposa riceverà la visita delle sorelle, giunte nella sua abitazione allo scopo di collaborare nei preparativi. Arriverà il giorno delle nozze e Carter porgerà gli anelli a Thorne, dando la possibilità ai due innamorati di scambiarsi le promesse di matrimonio, al termine delle quali verranno dichiarati marito e moglie. Gli invitati coglieranno l'occasione per esternare le dovute congratulazioni ai due innamorati.

Bill confesserà a Justin il proprio stato d'animo e gli dirà di essere intenzionato a prendersi cura di Will. Katie e Thorne, dopo la conclusione della cerimonia, passeranno finalmente la loro prima serata come marito e moglie. Infine, avrà inizio l'udienza per l'affidamento di Will: la sorella di Brooke chiederà la custodia esclusiva del figlio.