Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Nel corso delle puntate che andranno in onda dal 5 al 9 agosto saranno molteplici i colpi di scena a cui assisteranno i telespettatori. Primo tra tutti la scoperta del legame tra Arturo e Marina da parte di Alberto Palladini che non si farà sfuggire la cosa per ottenere dei vantaggi. Alex vivrà un profondo momento di crisi sia a causa dei suoi impegni lavorativi che per il suo difficile rapporto sentimentale, ma alla sua crisi si aggiungerà anche la difficile convivenza con Mia alla terrazza.

Nadia e Renato vivranno dei momenti davvero difficili, mentre Serena deciderà di affrontare Leonardo pur di preservare la serenità della sua famiglia.

Serena affronterà Leonardo

La Cirillo decisa a voler preservare la stabilità della sua famiglia, e deciderà di affrontare una volta per tutte Leonardo. Renato poggi deciso a recuperare terreno con Nadia, deciderà di fare un passo verso la sua compagna, ma la sua azione si ritorcerà contro di lui. Cerruti ancora fortemente attratto da Michele Saviani sprecherà un’occasione d’oro di avvicinamento.

Renato farà un inaspettato incontro

Alex si ritroverà ad affrontare un duro periodo a causa di tutte le tensioni accumulate sia in campo lavorativo che relazionale. Ai suoi problemi si aggiungerà anche la presenza ingombrante di Mia nella sua vita. Serena determinata a mettere la sua famiglia prima di tutto, prenderà una decisione inaspettata che lascerà suo marito senza parole. Renato poggi dopo una movimentata e faticosa giornata con Nadia, chiuderà in bellezza la giornata con un piacevole quanto inaspettato incontro.

Vittorio continuerà a vedere la Falco

Vittorio continuerà a subire il fascino di Anita e cederà ancora una volta alle sue avances. Alberto si presenterà a sorpresa a villa Giordano e qui si ritroverà di fronte Marina e Arturo, scoprirà il loro segreto? Tra Renato e Nadia le cose continuano ad andare male e l’uomo comincerà ad apprezzare le qualità di un’altra donna.

Alex vivrà un profondo momento di crisi e comincerà a pensare di non essere in grado di saper gestire tutta la difficile situazione in cui si trova.

Alberto scoprirà che Marina è la figlia di Arturo e comincerà in che modo poter trarre vantaggio da quanto scoperto. Salvatore si mostrerà molto triste per aver perso un'importante opportunità di avvicinarsi a Michele ignaro del fatto che per lui è in arrivo una piacevole sorpresa.

Patrizio farà una proposta a Ferri

Deciso a far passare una piacevole giornata agli abitanti di Palazzo Palladini, patrizio farà una particolare proposta a Ferri: accetterà?

Alex si ritroverà molto vicina a sua sorella Mia che in terrazza riceverà anche tutte le coccole e le attenzioni di Arianna e Andrea. Allo stesso tempo Vittorio continuamente diviso tra Anita e Alex deciderà finalmente da che parte stare. Clara verrà coinvolta in un equivoco con Palladini che la ferirà ancora una volta.