Sempre più vicina alla pausa estiva, la soap Un posto al sole continua ad appassionare migliaia di telespettatori che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, assistono alle avventure dei loro beniamini. Colpi di scena entusiasmanti e straordinarie rivelazioni, stando alle anticipazioni, interesseranno anche gli episodi in onda dal 29 luglio al 2 agosto. In particolare giungerà a un punto di svolta la complessa vicenda che, nelle ultime settimane, ha coinvolto Marina e Arturo.

La Giordano continuerà, infatti, a portare avanti la causa legale volta a riabilitare il buon nome di suo padre. Nonostante le cattive notizie dal suo avvocato, la donna non perderà fiducia nella giustizia e si dimostrerà ancor più agguerrita e pronta a combattere per ottenere la revisione del processo di Arturo. A tal proposito Marina deciderà di tornare nel suo vecchio quartiere per incontrare la figlia del testimone chiave del processo sperando, in questo modo, di ottenere qualche informazione utile che possa scagionare il padre.

Anticipazioni Un posto al sole: Serena e Leonardo rischieranno la vita

Nelle nuove puntate di Un posto al sole novità interessanti coinvolgeranno anche la coppia formata da Serena e Filippo. La Cirillo, sempre più convinta a recuperare la serenità familiare, deciderà di essere totalmente sincera con il marito chiedendogli di smussare alcuni angoli del suo carattere per salvare la loro storia d'amore.

Se, dunque, dal punto di vista sentimentale Serena attraverserà un momento particolarmente complesso, anche sul piano lavorativo la donna dovrà fare i conti con un imprevisto. Un giro turistico in barca rischierà, infatti, di concludersi in tragedia. Durante la traversata, Serena e Leonardo affronteranno un problema che riguarderà la loro imbarcazione. Un'occasione che spingerà i due ragazzi a fare squadra e ad avvicinarsi ulteriormente.

Spoiler UPAS: Otello pronto a dimenticare Teresa

Le anticipazioni di Un posto al sole non si fermano qui. Risvolti interessanti riguarderanno anche il personaggio di Vittorio. Il ragazzo dovrà fare i conti con i sensi di colpa per aver tradito Anita che, nel frattempo, dovrà affrontare un'inaspettata decisione della madre che coinvolgerà anche la sorella minore Mia. Alle prese con la sua nuova vita alla terrazza, Alex si scontrerà anche con l'indecisione del suo fidanzato che, nonostante il passare del tempo, non riuscirà ancora a scegliere chi tra la maggiore dei Parisi e Anita potrà stargli affianco.

Problemi sentimentali coinvolgeranno anche il personaggio di Otello. Il simpatico Testa, infatti, dovrà decidere se archiviare definitivamente la storia con la sua amata Teresina e concedersi l'opportunità di abbandonarsi a una nuova intrigante avventura amorosa.