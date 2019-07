Le consuete anticipazioni di Un posto al sole, la fortunata soap opera partenopea targata Raitre, non smettono di stupire il numeroso pubblico che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, segue le appassionanti vicende dei personaggi più amati del piccolo schermo italiano. Ancora distanti dalla pausa estiva che interesserà il periodo compreso dal 12 al 23 agosto, la rete ha rilasciato le anticipazioni ufficiali degli episodi in onda la prima settimana del mese.

In particolare, le trame delle puntate si focalizzano sull'amatissima Serena Cirillo. La donna, che ne corso degli ultimi episodi ha affrontato numerose crisi sia lavorative che private, deciderà di affrontare Leonardo chiarendo, finalmente, la natura del loro rapporto. Decisa a mettere al primo posto la sua famiglia, Serena prenderà dunque una decisione inaspettata che lascerà Filippo letteralmente, a bocca aperta.

Un posto al sole: Alberto scopre la vera identità di Arturo

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole offrono una panoramica dettagliata anche per quanto riguarda l'appassionante storyline che coinvolge, ormai da tempo, il personaggio di Marina. Dopo aver trascorso le ultime settimane a prendersi cura di Arturo, la Giordano dovrà affrontare una nuova sfida che richiederà tutto il suo impegno.

Alberto si presenterà, infatti, a casa della donna e scoprirà la vera identità del giardiniere. Una volta appurato che Arturo è in realtà il vero padre di Marina, Alberto farà di tutto per sfruttare la straordinaria rivelazione a suo vantaggio.Numerosi problemi coinvolgeranno anche il personaggio di Alex. Al limite della sopportazione per le continue pressioni della sua famiglia e sempre più provata dalla convivenza forzata con Mia, la Parisi dovrà fare i conti con un periodo particolarmente complesso in campo sentimentale.

La relazione con Vittorio sarà infatti messa a dura prova dal nervosismo di Alex e dalle continue avance di Anita sempre più convinta a conquistare il cuore del giovane Del Bue. Solo negli ultimi episodi della settimana, la sorella maggiore dei Parisi appianerà le divergenze con Mia e vivrà un periodo di ritrovata armonia familiare. Vittorio, nel frattempo, prenderà una decisione definitiva circa la ragazza che potrà starle accanto.

Spoiler Upas: Renato prova a riconquistare Nadia

Come di consueto, anche nelle puntate in onda dal 5 al 9 luglio, non mancheranno momenti di leggerezza e ilarità affidati, per l'occasione, ai personaggio di Renato e Cerruti. Il simpatico Poggi, in particolare, proverà a riconquistare Nadia, ma il tentativo si rivelerà più pericoloso del previsto. Salvatore, invece, ancora ossessionato dall'amore impossibile per Michele sprecherà un'occasione irripetibile per avvicinarsi al giornalista.

Tuttavia il fato sarà clemente con il vigile in quanto gli riserverà una novità davvero speciale che lo risolleverà dalla depressione per essersi lasciato scappare l'uomo dei suoi sogni.