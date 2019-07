Partono le registrazioni della nuova sit com che avrà per protagonista la famosa coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti, così come anticipato dal settimanale Chi. Il calciatore e la showgirl sono sempre stati molto gelosi della loro privacy, ma da qualche giorno hanno iniziato a condividere sui social degli stralci di vita privata. Il motivo di questa apertura è dovuto alle 'puntate zero' che la coppia ha girato.

La sit com, sulla scia di Casa Vianello, racconterà momenti di quotidianità e divertimento della famiglia Totti che ha già ospitato i primi amici accolti nella "casa". Si tratta di Teo Mammuccari, con il quale Ilary Blasi ha condotto Le Iene e la cantante Emma Marrone molto amata dai figli di Francesco e Ilary.

Totti e Blasi come Vianello e Mondaini

Non è ancora nota la data della messa in onda, né il canale televisivo che lo trasmetterà, ma si ipotizza che il nuovo progetto potrebbe rendere la coppia nuova protagonista della prossima stagione di Mediaset.

I simpatici Totti e Blasi potrebbero diventare i nuovi Sandra e Raimondo grazie alla loro proverbiale affinità e alla simpatia che li caratterizza da sempre.

Il titolo provvisorio del format è "Casa Totti" ed il progetto avrebbe una casa produttrice di cui è socia Ilary Blasi. Il programma è nato quasi per gioco perché da anni si vociferava della coppia come i nuovi Vianello e Mondaini per molti si trattava di un'ipotesi che sarebbe rimasta nel cassetto.

Adesso, invece, l'idea ha acquistato finalmente concretezza e c'è molta voglia di terminare il programma e presentarlo ai network.

L'ex calciatore giallorosso e la simpatica showgirl hanno messo insieme diversi momenti di amicizia, risate e riflessione creando il giusto mix per le due "puntate zero". Tra le altre ci sarà anche la scena del matrimonio della sorella di Ilary, celebrato nei giorni scorsi.

La curiosità e l'attesa di vedere la famiglia del calciatore nella sua quotidianità è parecchia. I coniugi Totti, pur essendo da tanti anni nel mondo delle celebrità, hanno stupito tutti per la genuinità e la longevità della loro storia che li porta ad essere una famiglia molto unita. Nonostante siano ricchi, famosi e belli, non hanno perso la semplicità e questo li rende agli occhi del pubblico dei personaggi molto amati e seguiti.

Le puntate della sit com saranno proposte in esclusiva a Mediaset. Il mondo dei social, come sempre si è diviso tra chi aspetta con entusiasmo questa nuova avventura e chi sostiene che Sandra e Raimondo siano inimitabili.