Torna lo spazio dedicato ad Un posto al sole, lo sceneggiato in onda da ormai decenni sui teleschermi di Rai Tre. Nelle nuove puntate trasmesse da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto, Adele starà molto male dopo aver visto Manlio Picardi in tribunale, mentre Marina Giordano sarà disposta a tutto pur di scagionare suo padre Arturo.

Vittorio vittima di sensi di colpa

Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alle puntate in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto su Rai Tre, rivelano che Vittorio accuserà dei violenti sensi di colpa per aver tradito Anita, mentre Alex e Mia saranno vittime della decisione della madre.

Patrizio, intanto, deciderà di affrontare Ferri per la prima volta. Otello, invece, sarà diviso tra l'amore di Teresa e la possibilità di una nuova avventura sentimentale.

Inizia il processo a Manlio

Del Bue accuserà ulteriori sensi di colpa dopo essere venuto a conoscenza del dramma familiare che ha sconvolto la Falco. Il giovane, a questo punto, penserà di tenere la bocca cucita sul tradimento per paura di farle ulteriore male.

Intanto Manlio dovrà comparire sul banco degli imputati dove saranno chiamate ad intervenire Susanna e Adele. Infine Serena prenderà una decisione, tanto da voler essere sincera con Filippo. La signora Sartori, infatti, deciderà di recuperare la tranquillità familiare ed inviterà il marito a correggere alcuni lati del suo carattere.

Marina vuole scagionare Arturo

Le trame di Un posto al sole fino al 2 agosto, rivelano che Leone darà poche speranze a Marina di revisionare il processo di Arturo.

La Parisi, invece, dovrà fare i conti con la sua nuova vita insieme a Mia mentre Del Bue sarà sempre più indeciso nella questione di cuore. Allo stesso tempo, inizierà il processo per Picardi che dimostrerà di non temere niente e nessuno dei presenti.

Adele entra in crisi a causa di Picardi

La Giordano sarà disposta a qualunque cosa pur di dimostrare l'innocenza di suo padre al processo. Per tale ragione, la donna si recherà nel suo vecchio quartiere per avere un confronto con la figlia del testimone.

Intanto per Adele giungerà un momento alquanto critico. La donna, infatti, entrerà in crisi dopo aver visto Manlio a processo. Otello, invece, ritornerà a casa in anticipo dopo essere stato al motoraduno.

Tensione tra Nadia e Roberto

Serena e Leonardo porteranno un gruppo di cinesi a fare un giro turistico in barca. Purtroppo l'evento rischierà di tramutarsi in tragedia a causa di un problema al natante.

Raffaele e Arturo si confronteranno per approfondire la loro amicizia mentre Marina cercherà una soluzione per salvare suo padre. Infine ci sarà aria di tensione tra Nadia e Roberto in quanto quest'ultimo sarà molto infastidito dall'attività di balneazione presa dalla donna.