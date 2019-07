Proseguono le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai tre 'Un posto al sole'. Le anticipazioni dell'appuntamento in onda lunedì 22 luglio svelano che non ritornerà la quiete all'interno della famiglia Giordano e Raffaele capirà che il figlio nasconde qualche segreto. Il portiere di palazzo Palladini si dirà sicuro del fatto che il primogenito sia caduto nello sconforto e non riesca a risolvere la situazione drammatica.

Pubblicità

Pubblicità

Il giovane uomo non sarà in grado di dimenticare la fine della storia con Beatrice e non si capaciterà di fronte all'idea che la Lucenti possa essere fidanzata con un'altra persona. Raffaele cadrà nella preoccupazione profonda dopo aver compreso che Diego stia mettendo a rischio la propria esistenza. Il marito di Ornella vorrà orientare il figlio sulla giusta strada in quanto Diego dimostra di essere fuori controllo.

Pubblicità

Vittorio sempre più confuso per via delle due donne

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Vittorio che non avrà la mente lucida per prendere una decisione definitiva riguardo alla scelta tra due donne importanti nella sua esistenza. 'Vicky beef' non saprà in quale modo uscire da questa vicenda e sarà incapace di dimenticare Anita, con la quale crederà di essersi comportato nel peggiore dei modi. Il figlio di Guido dimostrerà di fare maggiore fatica per esprimere i sentimenti e le emozioni provate nei confronti delle due ragazze.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La decisione presa dalla signora Poggi

Otello dimostrerà la propria sofferenza per l'assenza della moglie e si renderà conto della monotonia delle proprie giornate. Una serie di indizi porteranno a pensare che il rapporto tra i due coniugi possa essersi complicato per un problema più complesso della lontananza geografica. Gli spoiler dell'episodio di Un posto al sole mandato in onda martedì 23 luglio sottolineano che Giulia affronterà i dubbi riguardo alla decisione da prendere sulla relazione con Denis. La madre di Niko (Luca Turco) deciderà che sia il caso di trascorrere l'ultimo giorno con il compagno per chiarirsi le idee.

La Giordano alle prese con le paure

Marina, nel frattempo, vivrà un momento di felicità e sarà contenta di aver ritrovato la sintonia nel rapporto con Arturo, dopo anni di distanza dal padre. I due saranno sulla stessa lunghezza d'onda. L'imprenditrice, però, si troverà alle prese la paura in quanto peggioreranno le condizioni del genitore. Infine Raffaele vorrà risolvere il dilemma riguardante il figlio e cercherà una soluzione per dare il dovuto sostegno a Diego, chiedendo dei consigli alla moglie Ornella.