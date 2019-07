Le anticipazioni della famosa telenovela spagnola Il Segreto riservano interessanti curiosità. Nelle prossime puntate, Don Berengario sarà notevolmente preso dai sensi di colpa e deciderà di confessarsi a Don Anselmo. Per mezzo del sacramento, svelerà all'altro sacerdote tutta la vicenda riguardante Julieta e l'omicidio dei Molero. Nel frattempo Don Anselmo svelerà a Don Berengario di aver visto Carmelo mentre seppelliva i corpi dei Molero, pertanto era già a conoscenza di ciò che era accaduto. In seguito rassicurerà Berengario sul fatto che non parlerà con nessuno della brutta faccenda, anche perché legato dal segreto della Confessione.

Il ritrovamento dei cadaveri di Eustaquio e Lamberto

Intanto il sergente Cifuentes, interpretato dall'attore Josè Luiz Lozano, troverà i cadaveri di Eustaquio e Lamberto Molero che riemergeranno dalla terra dopo un temporale. Sarà convinto che Carmelo e Don Berengario siano i colpevoli del duplice omicidio, ma non riuscirà ad avere alcuna prova. Per tale ragione inizierà ad interrogare diversi cittadini di Puente Viejo che hanno preso parte alle ricerche di Julieta.

Tra questi ci sarà anche Don Anselmo, il quale non tradirà il segreto sacramentale, ma svelerà di aver visto Carmelo nel posto in cui sono stati ritrovati i corpi dei Molero.

Don Anselmo pentito della sua testimonianza

Il sergente Cifuentes si renderà conto che nella testimonianza di Carmelo ci saranno diverse contraddizioni, poiché l'uomo ha da sempre sostenuto che i Molero dopo aver aggredito Julieta fossero fuggiti dalla Spagna, per recarsi in Portogallo.

Nel frattempo proseguirà le indagini, poiché non avrà ancora le prove schiaccianti per inchiodare Carmelo e Don Berengario. Successivamente Don Anselmo sarà notevolmente affranto per aver procurato dei problemi a Berengario e Carmelo con la sua 'scomoda' testimonianza e comincerà a pensare di non essere più all'altezza del suo ruolo di prete. Inoltre si pentirà di aver spinto Isaac a sposare Antolina, condannando così l'uomo ad una vita infelice, lontano da Elsa Laguna, la donna che in realtà ama davvero.

Nell'attesa che vadano in onda i futuri episodi della soap opera iberica è possibile rivedere alcune puntate, registrandosi gratuitamente sul sito apposito MediasetPlay.it. Sulla piattaforma dedicata si possono trovare anche alcuni video interessanti sugli spoiler de Il Segreto.