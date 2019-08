Manca ancora un po' di tempo all'inizio della prima edizione di Amici dedicata al talento dei personaggi famosi, eppure sono già tante le indiscrezioni che stanno circolando sul cast che gli autori stanno mettendo su in questo periodo. Nel tardo pomeriggio di oggi, 31 agosto, Tvblog ha fatto sapere che potrebbero partecipare al programma di Canale 5 artisti come Luca Argentero e Claudio Amendola, e che il nome potrebbe cambiare: da Vip a Celebrity.

Ultime novità su Amici Vip

Il cast di Amici Vip è ancora in via di definizione, ma sono già tanti i rumors che i siti d'informazione stanno riportando in questo periodo a riguardo. Oggi, sabato 31 agosto, Tvblog ha diffuso una notizia piuttosto interessante sul talent show che sarà condotto da Michelle Hunziker a partire dalla seconda puntata (alla prima ci sarà Maria De Filippi).

In rete, dunque, si legge che tra i concorrenti famosi dell'attesissimo format potrebbe esserci un personaggio che da qualche tempo non compare in Tv, ma che in passato ha fatto molto parlare di sé: Emanuele Filiberto di Savoia.

Altri due nomi che il web ha accostato al programma, che dovrebbe debuttare su Canale 5 a fine settembre, sono quelli degli attori Luca Argentero e Claudio Amendola; non si sa, però, se questi due artisti ricopriranno il ruolo di allievi oppure quello di membri della giuria.

Gli altri Vip che presto potrebbero essere ufficializzati nel cast di Amici, sono l'attrice Laura Torrisi, la showgirl Pamela Camassa, lo chef Joe Bastianich e l'imitatrice Francesca Manzini. Gli ex allievi Irama, Giordana Angi, Alberto Urso e Annalisa, invece, sono stati annunciati come ospiti delle sei puntate che andranno in onda in prima serata nell'autunno che sta per arrivare.

Andrea Damante non condurrà il daytime di Amici

Un'altra indiscrezione che Tvblog ha riportato sul format condotto da Michelle Hunziker è quella che riguarda il nome del programma: pare che gli addetti ai lavori stiano pensando di cambiare il titolo del talent-show da "Amici Vip" ad "Amici Celebrity".

Se il cast della trasmissione Mediaset è ancora tutto da confermare, chi sicuramente non vi parteciperà è Andrea Damante: nei giorni scorsi, infatti, sul web impazzava un Gossip secondo il quale il dj sarebbe stato scelto per condurre la striscia quotidiana di Amici.

A smentire questa notizia, è stato Gabriele Parpiglia, uno degli autori.

Una parte fondamentale del programma pensato da Maria De Filippi, sarà la giuria: i personaggi che sono stati accostati a questo delicato ruolo fino ad oggi, sono Giuliano Peparini (che dovrebbe essere anche direttore artistico dell'intero show in prime time), Platinette e Garrison Rochelle.