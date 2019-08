Cosa lega Andrea Damante ad Amici di Maria De Filippi? Stando alla notizia che è stata data ieri durante una trasmissione in onda su Radio 105, il bel siciliano sarebbe stato scelto per condurre la striscia quotidiana della versione Vip del talent show. A confermare l'imminente debutto del dj davanti alle telecamere del nuovo programma di Canale 5 potrebbe essere il "segui" che Michelle Hunziker (presentatrice delle puntate serali) gli ha messo su Instagram non molto tempo fa.

Damante starebbe per tornare in tv: l'indiscrezione in radio

La notizia che riporta il blog "Vicolo delle News" sul cast di Amici Vip è a dir poco inaspettata: pare che ieri, durante una nota trasmissione di Radio 105, sia stato annunciato l'arrivo di Andrea Damante alla conduzione della striscia quotidiana del talent-show. Pare, dunque, che il bel dj (che attualmente si trova in America come inviato di Vanity Fair per gli MTV Video Music Awards) stia per cimentarsi con un ruolo assolutamente nuovo per lui: quello del presentatore.

Esattamente come accade nella versione classica del programma, anche quella dedicata ai personaggi famosi avrà un daytime: tutti i giorni, dunque, su Canale 5 sarà trasmesso uno speciale che racconterà le "gesta" dei concorrenti nella scuola. A prendere il posto nel quale solitamente il pubblico è abituato a vedere Marcello Sacchetta, dovrebbe essere il bel "Dama".

Sebbene non ci sia ancora la conferma ufficiale a questo rumors, i più attenti hanno notato che pochissimi giorni fa Michelle Hunziker (conduttrice delle sei puntate serali di Amici Vip), ha iniziato a seguire l'ex tronista di Uomini e Donne su Instagram, segno che tra loro potrebbe esserci presto una collaborazione.

Andrea e Irama nel cast di Amici Vip? La notizia accende il gossip

La possibile partecipazione di Andrea Damante ad Amici Vip, nelle inedite vesti di conduttore della striscia quotidiana, potrebbe scatenare non pochi gossip. Si sa, infatti, che una vecchia conoscenza del dj prenderà parte alle puntate del talent-show come ospite: stiamo parlando di Irama, il vincitore dell'edizione 2018 che fino a pochi mesi fa ha fatto coppia fissa con Giulia De Lellis.

Le riviste scandalistiche hanno sempre sostenuto che la storia tra l'influencer e il cantante sia finita anche a causa del riavvicinamento dell'ex tronista alla ragazza: i due ex di Uomini e Donne, infatti, si sono frequentati per tutta la scorsa primavera tra alti e bassi, fino a quando lei non ha conosciuto Andrea Iannone e se ne è innamorata.

Il debutto su Canale 5 della versione di Amici dedicata ai personaggi famosi è previsto per fine settembre: fino ad oggi, le uniche notizie certe che si hanno sul cast sono quelle che riguardano la conduttrice del serale (Michelle Hunziker a partire dalla seconda puntata, alla prima ci sarà Maria De Filippi), 4 ex allievi (Irama, Giordana Angi, Alberto Urso e Annalisa) che parteciperanno ai 6 appuntamenti in prime time ma non saranno in gara.

A comporre la giuria del format, infine, si dice che saranno tutti personaggi molto competenti: dopo che alcuni siti hanno fatto i nomi di Platinette e Garrison Rochelle come commentatori delle esibizioni dei talenti, oggi è trapelato anche quello di Giuliano Peparini. Il coreografo, storico direttore artistico della fase serale, dovrebbe essere uno dei giudici del programma in partenza tra circa un mese.