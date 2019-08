Lo scontro mediatico tra Salmo e Luché – non si può parlare di vero e proprio dissing, dato che nessuno dei due rapper ha pubblicato alcuna diss track indirizzata alla controparte – continua a tenere banco tra gli appassionati di Rap italiano.

Nelle ultime ore un video in cui è possibile ascoltare Luché mentre prende palesemente in giro il rapper sardo, facendogli anche il verso, mentre conversa con il cameriere di un ristorante, sta suscitando diversi e sempre accesissimi dibattiti online.

Le immagini provengono dalla pagina Instagram di Enzo Chiummariello, fraterno amico, nonché strettissimo collaboratore e tour manager del rapper partenopeo.

Il video che non piace ai fan di Salmo

Nelle immagini è possibile vedere Luché mentre ironizza con il giovane cameriere, che, stando a quanto dichiarato da Luché, avrebbe da poco smesso di ascoltare Salmo. Poco più tardi il rapper autore di 'Che Dio mi Benedica' definisce quest'ultimo come un rocker e gli fa il verso.

"Ti sei fidanzato all'inizio dell'estate ? E' sbagliato – afferma ironicamente Luché rivolgendosi al giovane cameriere – questa è la poca esperienza, lui giustamente prima si ascoltava Salmo, ma se ti ascolti Salmo è difficile acchiappare qualche femmina. Poi ha smesso di ascoltarlo, subito ha acchiappato la guagliona e si è voluto fidanzare, lo capisco. [...] L'importante è dire che da quando hai smesso di ascoltare i raver, rocker che vogliono fare (Luché a questo punto si cimenta in una sorta di imitazione di Salmo che canta, impossibile da trascrivere, ndr) ti sei fidanzato e sei un uomo felice.

Questa è la vita, scoprire la felicità e abbandonare la falsità".

Dal canto suo Salmo non ha replicato in alcun modo. Non è possibile affermare con certezza che il rapper stia scegliendo di ignorare la provocazione del collega, dato che il video non è mai comparso sui canali ufficiali di Luché, di conseguenza l'artista olbiese al momento potrebbe non esserne ancora a conoscenza.

Ciò che c'è di certo però è che la clip prima o dopo arriverà anche a Salmo, dato che la discussione online tra i fan sembra essere già molto accesa.

Quasi un mese di scontri mediatici tra Salmo e Luché, ma ancora nessun dissing

Lo scontro tra Salmo e Luché è iniziato una ventina di giorni fa, quando il rapper campano ha deciso di commentare in maniera a dir poco polemica un post in cui il collega sardo si era dichiarato autore dei due dischi migliori della stagione 2018/19, ovvero il suo ultimo album solista, 'Playlist', pubblicato a novembre 2018, ma tutt'ora ai piani alti della in classifica, ed il 'Machete Mixtape 4', disco del Machete Crew, in cui cui Salmo, indiscutibile uomo simbolo del collettivo, recita ovviamente un ruolo da protagonista.

Entrambi gli artisti si sono screditati malamente dal punto di vista della qualità musicale: Luché ha focalizzato le sue critiche sulla presunta scarsità di contenuti dei testi di Salmo, che ha ricambiato definendolo un rapper incapace a fare dei concerti di livello. Nonostante la discussione verta proprio sulle capacità artistiche, nessuno dei due rapper ha ancora prodotto una diss track.

A vario titolo sono intervenuti anche altri artisti, come Lazza, Nitro, Gué Pequeno, Inoki, Fedez e Sfera Ebbasta, quest'ultimo ha suscitato grande clamore mediatico, schierandosi palesemente dalla parte di Luché.